Forhandlingene mellom Netanyahus parti Likud og en rekke småpartier i kjølvannet av valget i april har kjørt seg helt fast. Dersom det ikke løser seg innen onsdag kveld, kan det gå mot nyvalg.

Dette vil være et stort nederlag for Netanyahu som under valgkampen lovet velgerne at han var den beste til å skape en styringsdyktig koalisjon.

Statsministeren har dessuten stor personlig interesse av å lykkes i regjeringsforhandlingene siden han risikerer å bli tiltalt i en korrupsjonssak i løpet av de kommende måneder. Meldinger i israelske medier tyder på at hans regjering forbereder et lovforslag som i praksis vil gi ham immunitet mot rettsforfølgelse.

Mye er usikkert

Nyvalg kan føre til at dette arbeidet stanser helt opp, sågar gjøre det umulig å få igjennom. Og Netanyahu kan ikke være sikkert på at president Reuven Rivlin gir ham oppdraget med å danne regjering, dersom Knesset blir oppløst.

Men Netanyahu har ikke klart å overbevise tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman og hans nasjonalistiske parti Yisrael Beiteinu om å frafalle et nøkkelkrav om at de ultraortodokse skal avtjene verneplikt som alle andre. Partiet har fem plasser i Knesset, representanter som Netanyahu er helt avhengig av for å kunne danne regjering.

– Vi har ikke noe ønske om å felle Netanyahu, og vi er ikke på utkikk etter en annen statsministerkandidat. Men vil ikke oppgi våre prinsipper og våre løfter til innbyggerne i Israel, skrev Lieberman på Facebook tirsdag.

Omstridt

Spørsmålet om militærtjeneste er svært omstridt, og lovforslaget til Lieberman blir sterkt imøtegått av ultraortodokse partiene. De har til sammen 16 plasser i nasjonalforsamlingen, og disse representantene er det avgjørende for Netanyahu å ha om bord.

Statsministeren sier Lieberman stiller et helt urimelig krav og at det er meningsløst å trekke landet inn i et nyvalg som vil koste en formue, og som vil lamme politikken i minst et halvår framover.

Sent mandag gjennomførte Knesset den første av tre voteringer om å oppløse seg selv og utskrive nyvalg.

