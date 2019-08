Israeler funnet drept på Vestbredden

Det ble iverksatt en leteaksjon, etter at familiemedlemmer meldte ham savnet natt til torsdag. Mannen ble funnet drept ved en vei utenfor bosettingen Migdal Oz i 2.30-tiden samme natt.

Det israelske forsvaret omtaler mannen som en israelsk soldat, men talsperson Jonathan Conricus sier til AP at mannen var elev ved et før-militært jødisk seminarprogram. Han ble funnet drept ikke langt fra der han var elev. Han var verken i uniform eller bevæpnet da han ble angrepet.

Det israelske militæret sier at de foreløpig ser på drapet som en terrorhandling.

– Vi tror på dette tidspunktet at det er snakk om en terrorhandling, men det er for tidlig å si noe helt sikkert. Vi handler ut fra teorien om at det er en gruppe som drar rundt i området som gjennomførte angrepet, sier det israelske forsvarets talsperson Ronen Manelis til Haaretz.

Myndighetene tror at mannen ble angrepet, tatt med i en bil og dumpet der liket ble funnet. De ser også på om drapet kan ha vært et kidnappingsforsøk som har gått galt.

Ifølge EU-statistikk er 143 bosetninger etablert på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, som Israel okkuperte under seksdagerskrigen i 1967. Flere hundre tusen israelere bor i dag i bosetningene og utpostene, som FN har slått fast er ulovlige og krever tilbaketrekning fra.