Verden

Av Nils Inge Kruhaug, NTB

Den israelske forsvarsledelsen hevder at flyet befant seg i israelsk luftrom da det ble skutt ned, til tross for at det skjedde over Golanhøydene.

Israel okkuperte Golanhøydene fra Syria i 1967, men FN har slått fast at okkupasjonen er ulovlig og krever tilbaketrekning.

Les også: Utenlandske jøder vender seg mot Israel (+)

På syrisk side

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) falt flyet ned på syrisk side av Golanhøydene. Den ene av flygerne ble drept, mens tilstanden til den andre er ukjent, opplyser eksilgruppa.

Den israelske forsvarsledelsen hevder Sukhoi-flyet befant seg "2 kilometer inn i israelsk luftrom» da det ble skutt ned med to Patriot-missiler.

Syriske regjeringsstyrker har de siste ukene gjennomført omfattende angrep mot den ytterliggående islamistgruppa IS og andre opprørsgrupper nær den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

Les også: Grenseovergang til Gazastripen gjenåpnes delvis

Nådde grensegjerdet

Tirsdag nådde regjeringsstyrkene helt fram til grensegjerdet som er opprettet mellom syrisk og israelsk side, der FN har en fredsstyrke som overvåker en avtale som ble inngått mellom de to landene i 1974.

Israel har gjentatte ganger advart Syria mot å krysse den demilitariserte sonen langs gjerdet, noe de heller ikke har gjort.

Ifølge SOHR har også russiske kampfly deltatt i angrepene sørvest i Quneitra-provinsen og Daraa-provinsen, der de fleste opprørerne har overgitt seg og latt seg busse til den fortsatt opprørskontrollerte Idlib-provinsen nord i Syria.

Tvangsflyttes

Nærmere 10.000 opprørere og deres familiemedlemmer er ifølge SOHR busset til Idlib, til protester fra blant andre FN som fordømmer slik tvangsflytting og kaller det en krigsforbrytelse.

En mindre gruppe opprørere med bånd til IS har inntil nå holdt stand i en liten enklave langs grensa mot den israelskokkuperte delen av Golanhøydene.

Ifølge SOHR er over 40 sivile drept i angrepene mot denne enklaven de siste dagene, minst elleve av dem barn.

(NTB)