Israel river palestinske hus i Jerusalem-området

Boligene ligger i en del av Øst-Jerusalem som kontrolleres av Den palestinske selvstyremyndigheten, ifølge avisa Haaretz.

Rivingen omtales som den mest omfattende på flere år. Arbeidet begynte natt til mandag i kjølvannet av en kjennelse fra israelsk høyesterett som ga grønt lys til å iverksette en ordre fra forsvarsdepartementet.

Titalls politi og soldater hadde før daggry mandag sperret av minst fire bygninger sørøst for Jerusalem, rapporterer nyhetsbyrået AFPs reporter. Beboere og aktivister ble dratt ut av sine hjem, og journalister ble holdt på avstand.

– Vil dø her

Digre anleggsmaskiner knuste takene på flere bygg, mens gravemaskiner ryddet i vrakrestene.

– Jeg vil dø her, ropte en mann etter at han ble tvunget ut.

Rivningsarbeidet i nabolaget Wadi Hummus, i utkanten av den palestinske landsbyen Sur Baher, markerer slutten på en årelang kamp om boligene i utkanten av Jerusalem.

Israelske myndigheter mener bygningene ble bygget ulovlig og peker på at de står for nært gjerdet ved den okkuperte Vestbredden. Innbyggerne mener de ikke har noen steder å bygge boliger, og det er umulig å få tillatelser til å bygge lovlig i området.

– Risiko for sivile

Den palestinske regjeringen mener rivingen er brudd på inngåtte avtaler med Israel.

– Det smertefulle som skjer her, er den største og farligste ødeleggelsesoperasjonen utenfor krigsoperasjoner, sier Walid Asaf, den palestinske ministeren med ansvar for å overvåke israelske bosetninger.

Han mener operasjonen har som mål å avskjære Jerusalem fra den palestinske byen Betlehem. Gilad Erdan, Israels minister for offentlig sikkerhet, anklager palestinerne for løgn og understreker at rivingen skjer med tillatelse fra landets øverste domstol.

– Strukturene ble bygget ulovlig ved siden av sikkerhetsgjerdet og utgjør en risiko for sivile liv og sikkerhetsstyrker, sier Erdan, som påpeker at rivingene etter planen skal være gjennomført innen dagen er omme.

Hundrevis rammet

FNs nødhjelpskontor OCHA sier den israelske kjennelsen omfatter rundt 70 leiligheter som enten er ferdige eller under bygging.

Rundt 20 mennesker kastes ut av sine hjem, mens rundt 350 andre som ennå ikke har flyttet inn, også rammes, anslår FN.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem og Vestbredden under seksdagerskrigen i 1967. Øst-Jerusalem er siden annektert, men verdenssamfunnet anser områdene for å være okkupert.

Tidlig på 2000-tallet startet Israel byggingen av murer og gjerder som ifølge myndighetene var nødvendig for å forhindre palestinske selvmordsbombere i å komme seg inn i Israel. Palestinerne mener gjerdene er ulovlig og peker på at de er bygget inne på Vestbredden flere steder.

Byggestans

Det gjelder blant annet i Sur Baher. Etter forhandlinger med innbyggerne besluttet Israel i sin tid å bygge gjerdet inne på Vestbredden for å hindre deling av landsbyen. Siden har innbyggerne, med tillatelse fra palestinske myndigheter, begynt å bygge boliger i den delen av landsbyen som ligger på Vestbredden. Hæren beordret byggestans for flere år siden, og det var palestinernes siste anke som ble avvist av israelsk høyesterett.

Innbyggere frykter at ytterligere 100 boliger som er i en lignende situasjon i det aktuelle området, står i fare for å bli revet i framtida.

– Vi kommer til å havne på gata, sier Ismail Abadiyeh, som sammen med sin familie bor i en av de truede bygningene.