Donald Trump og Mike Pence vil ha Ilhan Omar (D) fjernet fra Kongressen etter det de kaller antisemittisme på Twitter.

Meldingen fra 2012 ble kjent igjen i forrige uke og fikk mye oppmerksomhet enda en gang etter at Ilhan Omar kritiserte amerikanske politkere for å være i lomma til Israel.

Ilhan Omar, som er den første i Kongressen til å bære hijab, fikk dermed både Mike Pence og Donald Trump på nakken for en Israel-kritisk tvittermelding.

USAs visepresident Mike Pence får nå selv kritikk for å ikke å ta til motmæle raskt nok da kongressrepresentanten Steve King (R) kom med en rekke rasistiske utalelser i januar, og hyllet «hvit makt», men at de er kjappe på avtrekkeren med fordømmelse når det er jøder og Israel som får kritikk.

Ytringer

Journalist og nyhetsanker Andrea Mitchell, spurte Pence om hvorfor ikke republikanere reagerer når deres representanter kommer med rasistiske ytringer og hans egen administrasjon vil innføre et såkalt «muslim ban».

I 2016 ville Trump nekte muslimer adgang til USA, noe som skapte voldsomme reaksjoner.

– Representant Omars tvittermelding var skammelig. Antisemittisme har ingen plass i dagens samfunn, sa Pence.

Republikanerne fjernet til slutt Steve King fra komitévervene sine, men det tok sin tid.

AIPAC

Det er særlig politkernes tette bånd til lobbyorganisasjonen The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) som kritiseres av Omar.

AIPAC betaler ikke politikere direkte, men det gjør flere av organisasjonens medlemmer, skriver USA Today. Organisasjonens formål er ifølge sin hjemmeside blant annet å: Stå opp mot iransk aggresjon og kjempe mot boikott av Israel. Det var alstå først da Omar kritisererte politikere for å la seg påvirke av AIPAC, det ble tumulter.

«Det dreier seg kun om Benjamins, baby», skrev hun og sikter til slanguttrykket for penger, Benjamins, etter Benjamin Franklin som pryder USAs 100-dollar sedler.

It's all about the Benjamins baby 🎶 https://t.co/KatcXJnZLV — Ilhan Omar (@IlhanMN) 10. februar 2019

Nå får visepresident Mike Pence gjennomgå i amerikansk presse. Foranledningen er altså den nye kongressrepresentanten Ilhan Omar (D) og hennes tweet der hun beskylder Israel for å trekke i trådene i amerikansk politikk og betale politikere.

Somalia

Ilhan Omar fra Minnesota, som er av somalisk opprinnelse, er blant de nye demokratene i Representantenes hus og denne uken ble det bråk rundt tvittermeldingen hun skrev i 2012:

«Israel har hypnotisert verden, måtte Allah vekke folket og hjelpe dem til å se ondskapen Israel utfører», het det i meldingen som er fra 2012, men ble kjent igjen nå.

Israel has hypnotized the world, may Allah awaken the people and help them see the evil doings of Israel. #Gaza #Palestine #Israel — Ilhan Omar (@IlhanMN) 16. november 2012

Omar måtte ut og beklage tvittermeldingen, men verken Pence eller Trump godtok unnskyldningen.

Listening and learning, but standing strong 💪🏽 pic.twitter.com/7TSroSf8h1 — Ilhan Omar (@IlhanMN) 11. februar 2019

– Unnskyldningen var slapp (lame), sa Trump og virket ikke overbevist.

I et intervju med MSNBCs Andrea Mitchell var Pence, som er en stor tilhenger av Israel, klar på at han ikke tåler antisemittisme og at hat mot jøder og Israel ikke har noen plass i verden idag.

Heller ikke Pence var overbevist av Omars unnskyldning og skrev på Twitter at han vil se henne fjernet fra Kongressen, eller i det minste fra alle sine komitéverv. Noe altså Steve King til slutt måtte etter å ha hyllet «hvit makt».

Unless Representative Omar resigns from Congress, at minimum Democrat leaders should remove her from the House Foreign Affairs Committee. pic.twitter.com/xivvu45pSs — Vice President Mike Pence (@VP) 13. februar 2019

Irettesettes

– Jeg mener det er viktig at også de som uttrykker jødehat skal irettesettes, sa Pence til MSNBC.

– Og hva da med presidentens ønske om å forby alle muslimer?

– Han gjorde dette for å trygge amerikanske borgere, sa Pence.

Pence mente det ikke kan sammenlignes med antisemittisme.

– Israel utgjør ingen trussel for USA, la han til i intervjuet med MSNBC, som ble delvis kringkastet onsdag.

