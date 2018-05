Verden

Minst 60 palestinere ble drept, blant dem flere mindreårige, da israelske soldater stasjonert ved grensa skjøt med skarpt og med gummikuler og brukte tåregass mot rundt 40.000 demonstranter.

Om lag 1.400 palestinere ble såret, mange av dem etter å ha blitt truffet av skudd på flere hundre meters hold.

Sykehusene på Gazastripen var tirsdag overfylt av sårede, og over hele enklaven var det begravelser.

– Det virker som om enhver som demonstrerer på Gazastripen, risikerer å bli skutt og drept av israelske styrker, sier en talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR), Rupert Colville.

Ubevæpnede demonstranter utgjør ingen dødelig trussel mot en strengt bevoktet grense, sier han og viser til at en av dem som ble drept hadde amputert begge beina og satt i rullestoll.

Uvanlig protest

Protestene mot Israels drap på palestinske demonstranter strømmet inn tirsdag, selv fra Kina som sjelden eller aldri uttaler seg om det landets ledelse betegner som andre lands «indre anliggender».

– Kina er alvorlig bekymret for det store antallet døde og sårede forårsaket av den voldsomme konflikten langs Gaza-grensen, sier en talsmann for kinesisk UD, Lu Kang.

– Vi motsetter oss vold mot sivile. Vi ber begge sider, særlig Israel, om å beherske seg for å hindre en eskalering, sier Lu.

Russland protesterer også mot israelernes maktbruk.

– Situasjonen, særlig de flere titalls dødsfallene blant palestinerne, kan ikke annet enn å vekke dyp bekymring, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Israel og USA avviser

Israel avviser all kritikk og sier at soldatene «fulgte standardprosedyre» da de skjøt med skarpt mot demonstrantene for å hindre dem i å ta seg over grensa.

Det israelske militæret sier at minst 24 av de 60 som ble drept mandag, var militante palestinere hvorav de fleste var medlemmer av Hamas mens andre tilhørte gruppa Islamsk jihad. Statsminister Benjamin Netanyahu mener Hamas plasserer kvinner og barn i skuddlinjen for å få høyere antall drepte og sier at ethvert land er forpliktet til å forsvare sine grenser.

– Hamas dytter sivile – kvinner og barn – inn i skuddlinjen med mål om å få drepte. Vi har forsøkt å holde tapstallene lave. De forsøker å oppnå drepte for å kunne legge press på Israel, noe som er forferdelig, sier Netanyahu i et intervju med den amerikanske fjernsynsstasjonen CBS.

Statsministeren sier de israelske soldatene ikke har hatt noe annet valg enn å ta i bruk dødelig makt under demonstrasjonene langs grensen mellom Gazastripen og Israel mandag. Ansvaret hviler i sin helhet på islamistbevegelsen Hamas' skuldre, understreker han.

– Det er mulig å unngå disse tingene. Hvis Hamas ikke hadde dyttet dem fram, så hadde ikke noe skjedd. Hamas er ansvarlig for å gjøre dette og de gjør det med overlegg, sier Netanyahu.

USA satte ned foten da det ble fremmet forslag i FNs sikkerhetsråd om en uavhengig gransking, og amerikanerne ville heller ikke være med på en uttalelse om at rådet «uttrykker sorg og sinne over drapene på palestinske sivile som utøver sin rett til å protestere fredelig».

President Donald Trumps regjering omtalte situasjonen som «tragisk», og sier Hamas, som har oppmuntret til protester, har skylden. USA understreker sterkt Israels «rett til selvforsvar».

Henter hjem ambassadører

Tyrkia kalte tirsdag hjem sine ambassadører fra Israel og USA, i protest mot det president Recep Tayyip Erdogan kaller «en massakre», og Sør-Afrika hentet også hjem sin ambassadør.

Irlands utenriksminister Simon Coveney kalte Israels ambassadør Zeev Boker inn på teppet.

– For å gi uttrykk for sjokk og forferdelse over antallet drepte og sårede på Gazastripen i går, heter det i en kunngjøring.

Coveney ba også Israel om å vise tilbakeholdenhet «de kommende timer og dager».

– Ambassadøren er informert om at Irland krever en uavhengig, internasjonal FN-ledet gransking av gårsdagens drap, heter det videre.

– USA bærer stort ansvar

Sveriges utenriksminister Margot Wallström mener USA bærer et stort ansvar for a konflikten har blusset opp, etter at president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og mandag feiret åpningen av landets nye ambassade i byen.

– Alle advarte mot dette, men USA gjorde det likevel. Jeg mener at USA bærer et veldig stort ansvar, og jeg kan ikke se at det er stor grunn til å feire når man ser så mange døde og sårede mennesker, sier hun til TT.

Frankrikes president Emmanuel Macron «fordømmer israelske styrkers vold mot demonstranter» og gjentar sin motstand mot USAs flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem,

Norsk kritikk

Amnesty International kaller Israels voldsbruk mot ubevæpnede demonstranter et åpenbart brudd på internasjonale lover og menneskerettighetene og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slutter seg til kritikken.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene, sa hun mandag ettermiddag. (NTB)