Natt til onsdag erklærte Netanyahu valgseier. Han er ventet å kunne forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham mellom 65 og 66 av 120 seter i det israelske parlamentet.

– Israel vil mest sannsynlig få en av landets mest ytterliggående høyreorienterte regjeringer noensinne, sier professor i historie Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.

– Har hundre politiske liv

Med onsdagens seier sikret Netanyahu seg sin femte statsministerperiode. Ifølge Waage vil det ikke bli store endringer i tiden fremover.

– Dette er ikke noe veiskille, men mer av den samme politikken, sier Israel-eksperten.

Israelsk politi har i tre år etterforsket Netanyahu og kona for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat om å ta ut tiltale i tre separate saker. Med dette som bakteppe, mener Waage at politikeren må ha mer enn hundre politiske liv.

– De fleste israelere er klar over dette, men har valgt å se bort ifra mengden korrupsjonsanklager, som ville ha felt en politiker i et annet land, sier hun.

– Palestinerne har tapt

Benjamin Netanyahu har i valgkampen lent seg på sitt gode forhold til USAs president Donald Trump, og at han også har utviklet nye vennskap i Kina, India og Brasil.

To uker før valget i Israel besøkte han USAs president, og satt ved Trumps side da presidenten signerte en erklæring der han anerkjente Golanhøydene som en del av Israel.

I valgkampen har statsministeren brukt slagordet «Netanyahu beskytter Israel», og det har opplagt appellert til mange israelere, men ifølge Waage er ikke ny tillit til Netanyahu en seier for palestinerne.

– Valgresultatet betyr at det ikke blir noen tostatsløsning eller fredsprosess, om noen trodde det, sier hun.

– Et varsku

Også seniorrådgiver ved Noreff, Marte Heian-Engdal, mener at Netanyahus valgseier betyr at det antakelig vil bli mer av det samme, men hun mener det er vanskelig å si om Netanyahus makt egentlig er styrket eller ikke.

– Det er selvsagt naturlig at han selv velger å fronte det sånn. Samtidig, om man kikker på tallene er det lenge siden det har vært så jevnt i toppen, og det er jo et varsku til Likud og Netanyahu at en person som Benny Gantz, som er helt fersk i politikken, klarte å gi ham så hard konkurranse, sier Heian-Engdal.

I natt jublet Netanyahu sammen med støttespillerne sine. Statsministeren takket folket og sa han var rørt for at han har fått tillit for femte gang. Israel-eksperten mener at alle statsministerperiodene på ett vis er et paradoks.

– Han er jo en svært kontroversiell figur i landet, og valgresultatet onsdag forteller først og fremst om en politiker som har knekt koden om hva det israelske folket trenger når de står ved valgurnene. Netanyahu har åpenbart et veldig påskrudd politisk talent, sier Heian-Engdal.

