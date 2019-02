I stedet for å opprettholde orden og nøytralitet har observatørene «brukt vold, skapt friksjon med sivilbefolkningen og forstyrret sikkerhetsstyrkene», hevder Danny Danon torsdag.

Dagen før blokkerte USA et utkast til en uttalelse i FNs sikkerhetsråd fra medlemmene Indonesia og Kuwait. Teksten beklaget Israels utvisning av den internasjonale observatørstyrken TIPH, anerkjente styrkens innsats og tok til orde for beskyttelse av sivile palestinere.

TIPH (Temporary International Presence in Hebron) ble opprettet etter at en israelsk-amerikansk ekstremist og bosetter massakrerte 29 muslimer i en moské i Hebron i 1994. Styrken har i over 20 år vært utstasjonert under norsk ledelse og på anmodning fra Israel og palestinerne i Hebron på den okkuperte Vestbredden.

Les også: Norsk-ledet styrke kastes ut av Hebron: Frykter en ny massakre

«Voldelig styrke»

Men 31. januar var det slutt på patruljene fra de ubevæpnede observatørene, som ledes av den tidligere polititoppen Einar Aas. Årsaken er at Israel nektet å fornye mandatet deres.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Aas til Israels anklager torsdag kveld.

Danon sier observatørene har opptrådt som «en voldelig, partisk» styrke.

– At palestinerne ønsker å beholde voldelige observatører i Hebron, bærer vitnesbyrd om deres intensjoner, sier han.

Det er stikk i strid med oppfatningen fra Norge og de fire andre landene som har bidratt til TIPH.

Les også: Alaa (50) kritiserte korrupsjon. Det ble fatalt

Fem ministre protesterer

– De har bidratt til å forebygge vold og skape en følelse av sikkerhet for befolkningen i Hebron, het det i en uttalelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og hennes kolleger i Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia.

– Vi protesterer derfor sterkt på enhver påstand om at TIPH har handlet imot Israel. Slike påstander er uakseptable og ubegrunnet, sa de fem da det ble kjent forrige uke at Israel ikke fornyer mandatet.

FNs generalsekretær har takket TIPH for innsatsen og uttrykt dyp bekymring for situasjonen i Hebron uten observatørene, som har overvåket og rapportert om situasjonen. Drøyt 500 israelske bosettere har slått seg ned i sentrum av Hebron, en by der det bor 220.000 palestinere.

Oslo-avtalene

Hebron ligger på den okkuperte Vestbredden, men som et ledd i Oslo-avtalene ble byen i 1997 delt i en palestinskkontrollert og en israelskkontrollert del.

– Det er ingen plass verken i Israel eller noen andre steder i verden for en internasjonal styrke som skader landet den opererer i, sa Israels FN-ambassadør i New York torsdag.

– USA står bak Israels rett til ikke å fornye TIPHs mandat og til å handle på egen hånd for å sikre stabilitet, uten hjelp fra en voldelig, partisk internasjonal styrke, sa Danon.

FNs sikkerhetsråd vedtok i mars 1994 en sterk fordømmelse av massakren i Hebron og ba i en resolusjon om tiltak som skulle beskytte sivile palestinere. Resultatet ble TIPH. De fem landene som har finansiert og bidratt med personell til styrken siden 1997, understreker at Israel er pliktig til å beskytte palestinere i Hebron og andre okkuperte palestinske områder. (NTB)

Les også: Hebrons vanskelige arv