Israel angrep iranske mål i Syria – flere drept

Israel har bekreftet at landets styrker natt til mandag angrep anlegg de mener tilhører den iranske revolusjonsgardens Quds-styrke i Syria. Det israelske forsvaret sier angrepet var et svar på Quds-styrkene raketter mot Golanhøydene søndag.

Dette rakettangrepet ble avverget, men hadde som mål å skade sivile, sier forsvaret i en uttalelse, ifølge avisen Haaretz.

Minst elleve regjeringsvennlige krigere skal være drept i angrepene. To av dem var syrere, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Russland oppgir andre tall. Forsvarsdepartementet i Moskva opplyser at fire syriske soldater er drept og seks såret, ifølge statlige medier.

Treningsleir

Det russiske forsvarsdepartementet hevder videre at det syriske militæret har skutt ned 30 israelske kryssermissiler og raketter, og sier Israel utførte tre angrep i vestlige og sørlige deler av Syria.

Israel på sin side opplyser at en treningsleir for det iranske militæret og et iransk etterretningsanlegg var blant målene som ble truffet. Også våpendepoter, anlegg ved den internasjonale flyplassen i Damaskus, samt syriske luftforsvarsartillerier ble truffet, ifølge det israelske forsvaret.

Også SOHR opplyser at israelske raketter traff syriske og iranske mål. Både flyplassen i Damaskus og militærflyplassen ved Thaala ble truffet, ifølge eksilgruppa.

Israel bekrefter angrep

Israel bekreftet søndag angrepet i en uvanlig uttalelse. Statsminister Benjamin Netanyahu har den siste tiden snakket mer åpent om Israels angrep i Syria, noe flere analytikere mener er et ønske om å vise seg fram før valget i landet, som holdes 9. april.

– Vårt prinsipp er å angripe den iranske befestningen i Syria og skade dem som forsøker å skade oss, sa Netanyahu til journalister søndag.

Men Israel risikerer en opptrapping av konflikten med Syria og Iran og å forverre forholdet til Russland, som fikk seg en betydelig smell i september. Da ble et russisk kampfly skutt ned av det syriske rakettforsvaret ved et uhell.

Vil stanse Iran

Israelske myndigheter har uttalt at landet vil gjøre det som må til, for å hindre erkefienden Iran fra å etablere seg i nabolandet Syria og angripe Israel derfra.

Det er blitt utført hundrevis av luftangrep mot det som oppgis å være iranske militære mål på syrisk jord, men det er sjelden israelske myndigheter offentlig bekrefter at de står bak slike angrep.

Den paramilitære Quds-styrken er engasjert i iranske utenlandsoperasjoner. Styrken antas å ha stor innflytelse over den libanesiske Hizbollah-militsen og har bidratt med solid militær støtte til Assad-regimet i Syria og sjiamilitser i Irak.