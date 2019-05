Ben & Jerry’s kaster seg på legaliseringstrenden i USA. Nå har iskremprodusenten kunngjort at den vil få is med cannabidiol (CBD) på markedet så snart dette ekstraktet fra cannabisplantens nære slektning hamp legaliseres som ingrediens i mat på føderalt nivå i USA.

CBD er et stoff som finnes i cannabisplanten, men som i motsetning til det psykoaktive virkestoffet THC ikke gir noen rus. Slik situasjonen er i dag har amerikanske Food and Drug Administration (FDA) forbud mot CBD i mat og drikke, men forbundet håndheves knapt nok, ifølge avisa The Guardian, og 31. mai skal FDA ha en høring om legalisering av stoffet.

FDA har sagt at de vil lytte til publikums innspill i saken «for å utforske mulige veier for at kosttilskudd eller konvensjonelle matvarer som inneholder CBD kan lovlig markedsføres».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

En mattrend

I USA er CBD i ferd med å bli en stor trend i matveien. I en undersøkelse nylig utført av restaurantbransjeorganisasjonen National Restaurant Association pekte tre av fire kokker på CBD som en av de nyeste trend-ingrediensene i det amerikanske kjøkkenet.

Konsernsjef i Ben & Jerry’s Matthew McCarthy er tydelig på hvorfor han vil ha dette hamp-produktet inn på markedet.

– Vi gjør dette for våre fans, sier han, ifølge The Guardian.

– Vi ønsker å elske våre fans enda mer enn de elsker oss, og vi vil gi dem det de ønsker på en morsom Ben & Jerry’s-måte, sier han videre.

Han er forøvrig ikke alene om CBD-interessen – Coca Cola har uttrykt interesse for å ha CBD i sine produkter, men har foreløpig ikke bestemt seg i saken.

Les også: I Canada er cannabis legalisert og stadig flere bruker stoffet

Legalisert av Trump

I desember i fjor legaliserte USAs president Donald Trump dyrking av hamp, en nær slektning av cannabisplanten, som tidligere har vært på lista over ulovlige narkotiske stoffer i USA.

Også legaliseringen av cannabis har skutt fart i USA de siste årene, selv om dette er ulovlig på føderalt nivå. Nå er rekreasjonell bruk av hasj og marihuana legalisert i ti delstater, og medisinsk bruk av cannabis er lov i hele 33 av de 50 delstatene i USA.

Les også: Professor: Norge vil følge legaliseringsbølgen (DA+)