Det er ikke bekreftet om mannen i den drøyt 2 minutter lange videoen fra IS' talerør Amaq er den antatte gjerningsmannen.

Det var lørdag kveld at en ung tsjetsjenskfødt franskmann drepte én person med kniv i nærheten av operahuset i Paris. Fire andre ble skadd i knivangrepet, og politiet skjøt og drepte gjerningsmannen på stedet.

I videoen identifiserer ikke mannen seg med navn, og nesen og munnen er dekket til. Nettstedet SITE, som overvåker jihadister på nett, mener Paris-angriperen er den samme mannen som vises i videoen.

Han snakker på fransk og ber europeiske muslimer reise til sine hjemland dersom de ikke kan reise til et såkalte kalifat. Videoen er ikke datert, men det regner i bakgrunnen, slik det også gjorde i Paris lørdag.

Franske medier har identifisert gjerningsmannen som Khamzat Azimov, og politiet etterforsker knivstikkingen som terror.

IS hevdet tidligere søndag at gjerningsmannen var en av deres såkalte soldater, men fransk politi har foreløpig ikke bekreftet forbindelsen.

Forsvarer anti-terror-strategi

Franske myndigheter forsvarer sin strategi for å bekjempe terror etter at det viste seg at mannen bak knivangrepet lørdag, sto på lista over mulige jihadister.

Avsløringen om at mannen sto på etterretningens såkalte S-liste utløste heftig kritikk mot regjeringen fra høyresiden og ytre høyre.

Laurent Wauquiez, som er leder for Frankrikes konservative parti Republikanerne, oppfordret myndighetene til å pågripe de farligste personene på S-lista og utvise alle, mens Nasjonal front-lederen Marine Le Pen spør hva som er vitsen med lista om den ikke brukes.

– Hva er vitsen med S-lista om vi ikke bruker den til å sikre oss at disse tidsinnstilte bombene ikke lenger kan gjøre skade på fransk jord, spurte Le Pen på Twitter.

Viktig verktøy

Men talsmann for regjeringen Benjamin Griveaux svarte at det er umulig å hindre alle angrep, og at politiet har avverget til sammen 22 angrep de siste 15 månedene.

Han sier at S-lista er et viktig verktøy for politi og etterretning, og at ekspertene er imot å bruke den som et verktøy til å arrestere folk eller utvise dem.

– Hvis man putter dem i fengsel, vil man ikke være i stand til å finne fram til deres nettverk og plukke ned operasjoner som kunne finne sted i morgen, sier Griveaux. (NTB)