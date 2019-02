IS presset tilbake til siste skanse

Den USA-støttede SDF-styrken sier IS fortsatt holder rundt 2.000 sivile innesperret i det siste landområdet ekstremistgruppa kontrollerer, i landsbyen Baghouz. Mustafa Bali, som er talsmann for Syrias demokratiske styrker (SDF), sier at IS har stengt alle veier som leder inn og ut.

Menneskelige skjold

Tidligere har SDF, som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, opplyst at IS-jihadister gjemmer seg blant sivile i Baghouz og at de har et nettverk av grotter og tunneler. De siste ukene har tusenvis kommet seg ut av landsbyen, men nå er det ifølge SDF to uker siden noen kom ut.

– Sivile som har klart å rømme sier IS bruker dem som menneskelige skjold og dreper uskyldige sivile for å skremme dem fra rømningsforsøk, sier den USA-ledede koalisjonens talsmann Sean Ryan.

IS, som en gang kontrollerte omkring en tredel av Syria og Irak, holder nå et område som er mindre enn en halv kvadratkilometer i landsbyen Baghouz.

Trump lovte på fredag at en kunngjøring om «utryddingen av kalifatet» var nært forestående, men en SDF-leder advarte om at kampene nok ville vare i flere dager.

Tyrkia og SDF

Fungerende Pentagon-sjef Patrick Shanahan har slitt med å få overbevist allierte i koalisjonen om å hjelpe til med å trygge Syria etter at amerikanske styrker trekker seg ut. Etter at amerikanerne er borte vil SDF også stå i fare for angrep fra nabolandet Tyrkia, som anser dem som «terrorister». Så sent som i går omtalte Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar YPG som en «terrorgruppe».

USAs spesialutsending for Syria, James Franklin Jeffrey, sier USA vil snakke med Tyrkia om SDF, og at de er «svært bekymret» for at SDF skal bli dårlig behandlet.

SDF har forsøkt å alliere seg med den syriske regjeringen etter å ha arbeidet for selvstyre under store deler av borgerkrigen.

Etter åtte år med krigshandlinger kontrollerer president Bashar al-Assad og hans regjering omkring to tredeler av Syria. Rundt en tredel holdes av SDF, men tyrkiskstøttede grupper og andre opprørere har kontroll over mindre landområder.