Biter seg fast: IS har mistet 99,5 prosent av områdene de kontrollerte i Syria og Irak, men biter seg fortsatt fast i en liten lomme i Eufrat-dalen. Dette bildet, som er distribuert av IS, viser angivelig at de yter motstand i Deir ez-Zor-provinsen. Foto: AP/NTB scanpix