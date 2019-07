Irland: – Brexit-avtale kan ikke reforhandles

Telefonsamtalen var den første mellom de to statsministrene etter at Johnson overtok ledelsen av den britiske regjeringen i forrige uke.

Varadkar forklarte at EU-landene er enige om at brexit-avtalen ikke kan reforhandles, ifølge en uttalelse fra den irske regjeringen. Johnson har på sin side gjentatte ganger sagt at han akter å forhandle fram en bedre avtale – og at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale dersom reforhandlingen ikke lykkes.

Strid om grensekontroll

I samtalen med Varadkar lovet Johnson at Storbritannia aldri vil etablere grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland. Risikoen for slik grensekontroll har vært et av de vanskeligste spørsmålene i brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

Johnsons harde brexit-linje har utløst sterke reaksjoner både i Nord-Irland og Skottland, og det spekuleres på om EU-striden kan føre til at begge regionene forlater Storbritannia.

Skottlands regjeringssjef Nicola Sturgeon ønsker å holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet og mener valget av Johnson som ny britisk statsminister har gjort en slik avstemning viktigere enn noensinne.

– Må legge planer for gjenforening

Leo Varadkar har tidligere antydet at Nord-Irland kan forlate Storbritannia hvis landet går ut av EU uten en avtale. Han har også antydet at Nord-Irland i en slik situasjon kan slutte seg til Irland.

Dette vil i så fall være en historisk seier for de katolske irske nasjonalistene i Nord-Irland. Partiet Sinn Féin mener Irlands regjering nå må legge planer for irsk gjenforening.

Boris Johnson var tirsdag i Wales, etter at han dagen før besøkte Skottland. I Wales frykter bønder økonomisk katastrofe hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale og EU innfører toll på britisk lammekjøtt.

Uroen rundt brexit har fått den britiske valutaen til å falle, og tirsdag lå pundet på sitt laveste nivå mot dollar siden 2017.