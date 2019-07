Trusselen kommer til tross for at USAs president Donald Trump har advart Teheran om å være «veldig, veldig forsiktig».

Den iranske religiøse lederen og ayatollaen Mohammad Ali Movahedi Kermani sa under fredagsbønnen i Teheran fredag at dersom USA vil angripe Iran, vil de svare med å «endre fargen i Persia-bukten fra blå til rød.»

Kermani sier også at trusler fra USA ikke vil hindre Iran fra å øke sin anriking av uran. Irans president Hassan Rouhani sa onsdag at landet vil øke anrikingen av uran med så mye som de har behov for fra og med søndag.

Irans utenriksminister bekreftet mandag at de nå har mer anriket uran på lager enn hva atomavtalen fra 2015 tillater. Avtalen innebærer at Iran ikke kan lagre mer enn 300 kilo uran med en anrikningsgrad på 3,67 prosent.

Den nåværende grensen tillater kjernefysiske aktiviteter på et sivilt nivå, som generering av elektrisitet og medisinsk forskning, og ble utformet for å forhindre at Iran utvikler atomvåpen.

Spenningene mellom USA og Iran har økt den siste tiden, noe som blant annet skyldes at president Donald Trump i fjor trakk USA ut av atomavtalen med Iran fra 2015 og gjeninnførte en rekke sanksjoner mot landet.