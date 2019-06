Nye amerikanske sanksjoner ble innført mandag, etter at Iran skjøt ned et amerikansk ubemannet militærfly uka før.

Sanksjonene er blant annet rettet mot Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei. I tillegg har USA varslet nye straffetiltak mot utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

Abbas Mousavi, talsmann i Irans utenriksdepartement, skriver tirsdag på Twitter at sanksjonene er fruktesløse og at de stenger veien mot diplomati for godt.

– Trumps desperate administrasjon ødelegger de etablerte internasjonale mekanismene for å opprettholde fred og sikkerhet i verden, legger han til.

USAs president Donald Trump har den siste uka flere ganger forsikret at han ikke ønsker krig med Iran, men nye forhandlinger. Iran har så langt avvist dette og vist til USAs omfattende økonomiske sanksjoner og knallharde press.

– Samtidig som du ber om forhandlinger, så vil du innføre sanksjoner mot utenriksministeren? Det er åpenbart at du lyver, sa Mohammad Javad Zarif tirsdag.

De to landene har ikke hatt diplomatiske forbindelser siden 1980.