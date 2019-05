Iran kunngjør delvis tilbaketrekning fra atomavtalen

Nyhetsbyråene Isna og Tasnim meldte begge mandag at president Hassan Rouhani vil komme med kunngjøringen onsdag, nøyaktig ett år etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg fra avtalen mellom Iran og seks av verdens stormakter.

Det er ventet at Rouhani forklarer hva en delvis tilbaketrekning innebærer i et direktesendt intervju med den statlige TV-kanalen IRIB onsdag kveld.

Les også: Irans regjering: Atomavtalen nær kollaps

Hensikten med avtalen var å hindre Iran i å utvikle atomvåpen mot at sanksjonene mot landet skulle lettes. Men Trump trakk USA fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har i en rekke rapporter meldt at Iran har respektert sin del av avtalen og redusert sin kjernefysiske virksomhet i betydelig grad.

De andre landene som undertegnet avtalen – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland, Kina og EU har prøvd å holde den i live og hindre at Iran trekker seg til tross for press og trusler om straffetiltak fra USA.

Tjenestemenn fra Iran og de andre partene i avtalen skal møtes tirsdag i Brussel for å drøfte mekanismer for å omgå de amerikanske sanksjonene ved å sørge for at pengeoverføringer mellom iranske og europeiske selskaper ikke går direkte.

(©NTB)