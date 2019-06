IOM: Nær 700 barn har druknet i Middelhavet

En ny rapport fra IOM, Fatal Journeys 4, viser behovet for bedre data når det gjelder døde og savnede migranter, spesielt når det gjelder savnede barn, skriver organisasjonen på sin hjemmeside.

– Mangel på data når det gjelder alder, karakteristikker og sårbarheter hos de savnede migrantbarna skaper store beskyttelseshull. Det gjør det svært vanskelig å etablere programmer og politiske tiltak som er ment å beskytte dem, sier Frank Laczko, leder for IOMs analysesenter av data over global migrasjon.

Tallene i den siste rapporten viser at nesten 1.600 barn, det vil si nesten ett hver eneste dag, er rapportert omkommet eller savnet mellom 2014 og 2018.

Mørketall

Men mørketallene er svært høye. 70 prosent av alle som drukner i Middelhavet, blir aldri registrert, viser IOMs beregninger.

Siden 2014 har IOM registrert at over 32.000 mennesker har omkommet langs verdens migrantruter. 17.900 av dem er funnet omkommet eller er meldt savnet etter å ha forsøkt å krysse Middelhavet.

Døde i Rio Grande

Også migrantruten til USA krever mange liv. Denne uken har et bilde av en druknet mann fra El Salvador og den døde datteren hans på knapt to år vakt sterke reaksjoner. De to forsøkte å krysse elva Rio Grande for å komme seg til USA, men mistet livet underveis.

De siste fem årene har minst 84 barn mistet livet mens de har vært på vei fra Latin-Amerika til USA.

– Tragisk nok har vi de siste dagene blitt minnet om at barn er blant de mest sårbare gruppene blant migrantene, sier Laczko.