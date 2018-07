Verden

Av NTB-Johan Falnes

– Kjære kollegaer. Europa har mange utfordringer. Men innvandring kan bli et skjebnespørsmål for EU, sa Merkel i den tyske Forbundsdagen torsdag formiddag.

Der var hun for å innlede om EUs toppmøte, som startet i Brussel bare timer senere.

På toppmøtet lå krangelen om innvandring og asyl an til å bli det fullstendig overskyggende temaet, med steile fronter og dyp uenighet mellom medlemslandene.

Men spørsmålet er også skjebnesvangert for Merkel selv. Hun risikerer i verste fall å miste regjeringsmakten om hun ikke vinner fram i diskusjonene.

Får støtte fra Solberg

Merkel startet programmet i Brussel med et formøte med andre konservative ledere, blant andre statsminister Erna Solberg (H). Hun gir full støtte til Merkels advarsel om at innvandring kan bli et skjebnespørsmål.

– Ja, det har jeg ment i mange år, sier Solberg til NTB.

– Det å finne løsninger på migrasjons- og flyktningspørsmål er en av de store tingene. Det har forandret hele det politiske kartet i Europa, sier hun.

Krangler med egen minister

Merkel har de siste ukene vært under et voldsomt press i saken.

Hennes egen innenriksminister Horst Seehofer mener asylsøkere som allerede er registrert i et annet EU-land, må avvises på grensene. Han har gått med på å la Merkel forhandle med andre EU-land fram til toppmøtet for å prøve å finne andre løsninger, men har truet med å trosse henne hvis ingen enighet kommer på plass.

Gjør han det, kan alt skje. Merkels utfordrere lukter blod, og i verste fall kan hele regjeringen rakne.

Solberg mener det vil være leit hvis enden på visa blir at Merkel faller.

– Det vil være et tap for Europa, for hun har vært et tyngdepunkt i arbeidet for å finne europeiske løsninger og felles løsninger. Og det vil være et tap for Tyskland, for det betyr at man nok en gang vil sitte med en regjeringskrise, sier hun. Les også: Kongressen sa nei til nok et kompromissforslag om innvandring

Avhengig av hjelp

For å komme ut av knipa har Merkel de siste dagene prøvd å få andre europeiske ledere til å komme henne til unnsetning.

Målet er å få på plass flere nye tiltak på plass på EU-nivå. Samtidig ønsker hun avtaler én til én og med grupper av land for å gjøre det enklere å få sendt tilbake asylsøkere som i strid med reglene har reist videre til Tyskland etter å ha blitt registrert i et annet land først.

I forkant av toppmøtet har flere signalisert at de kan være villige til å bistå Merkel. Hellas' statsminister Alexis Tsipras bekrefter i et intervju med avisa Financial Times at han er åpen for å inngå en avtale med henne. Samtaler er også i gang med flere andre EU-land.

Men ikke med Norge, ifølge Solberg.

– Nei, det er ingen grunn til at Norge skulle ha noen rolle i det, sier hun.

Ifølge Solberg er det nemlig nesten ingen som reiser til Tyskland etter først å ha blitt registrert i Norge. Men i den grad de fins, vil Norge ta dem tilbake. (NTB)

