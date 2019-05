– Vi har overhodet ingen bevis for dette angrepet, sier Rami Abdulrahman, lederen av eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), til nyhetsbyrået AFP.

Heller ikke regimemotstanderne i gruppa De hvite hjelmene har opplysninger som kan bekrefte påstandene om et nytt gassangrep søndag. De hvite hjelmene har tidligere anklaget regjeringsstyrkene for bruk av giftgass i andre opprørskontrollerte områder.

Jihadist-anklage

Anklager om et nytt gassangrep er blitt framsatt av Hayat Tahrir al-Sham, en væpnet islamistgruppe som tidligere var knyttet til al-Qaida.

Opprørsgruppa hevder at deres krigere ble utsatt for et klorgass-angrep i Latakia-provinsen søndag. Angrepet ble angivelig utført av syriske regjeringsstyrker.

USAs utenriksdepartement hevdet tirsdag at det er tegn til at Syrias regjering kan være i ferd med å gjenoppta bruk av kjemiske våpen. En talsperson for departementet viste til et påstått klorangrep søndag morgen nordvest i Syria.

– Vi innhenter fremdeles informasjon om denne hendelsen, men gjentar vår advarsel om at dersom Assad-regimet bruker kjemiske våpen, så vil USA og våre allierte reagere fort, sa talsperson Morgan Ortagus.

– Oppdiktede beskyldninger

Det påståtte gassangrepet skal ha vært ledd i Assad-regimets offensiv i og rundt provinsen Idlib, ifølge Ortagus. Opprørskontrollerte Idlib ligger i nærheten av Latakia-provinsen nordvest i Syria.

Ifølge Rami Abdulrahman i SOHR var det bare jihadister fra Hayat Tahrir al-Sham til stede i området hvor gassangrepet angivelig skjedde. Dermed er det nærmest umulig å få bekreftet påstandene fra andre kilder.

– Det var ingen sivile i området, sier Abdulrahman til AFP.

Assad-regimets hær mener gass-anklagene er oppdiktede, ifølge den syriske avisa Al-Watan.

Regimets viktigste allierte, Russland, hevder at syriske opprørere har planlagt å iscenesette kjemiske angrep og legge skylden på regjeringsstyrker i Idlib.

Russiske påstander

Generalmajor Viktor Kuptsjisjin, sjefen for Russlands såkalte forsoningssenter i Syria, sa tirsdag at opprørere med bånd til al-Qaida hadde angrepet syriske regjeringsstyrker med blant annet stridsvogner.

Russeren hevdet videre at opprørerne har opprettet en egen «kjemisk fløy» for å produsere giftgasser. Opprørere som er tatt til fange av syriske soldater, har angivelig snakket om en plan for å iscenesette gassangrep i byene Saraqeb og Jarjanaz og legge skylden på regjeringsstyrkene.

Morgan Ortagus i USAs utenriksdepartement mener på sin side at Russland sprer villedende opplysninger om hvem som kan stå bak påståtte gassangrep.

Hundretusener på flukt

Idlib-regionen og nærliggende områder er opprørernes siste skanse i Syria. Islamistiske opprørere har de siste dagene gått til motangrep mot regimestyrker, og over 50 soldater og opprørere er drept i kampene, ifølge SOHR.

Siden slutten av april er kampene blitt trappet kraftig opp både i Idlib og områder i nærheten som kontrolleres av ytterliggående opprørere. Hundretusener er drevet på flukt, ifølge FN, som frykter at en storoffensiv vil føre til en humanitær katastrofe.

Internasjonale inspektører har tidligere sagt at regimets styrker har stått bak flere kjemiske angrep i den brutale krigen i Syria, som har krevd nesten 400.000 menneskeliv og drevet millioner på flukt siden 2011.

I april 2017 ble 83 mennesker ifølge FN drept i et saringassangrep i byen Khan Sheikhoun. Angrepet fikk president Donald Trump til å beordre et større amerikansk angrep mot en syrisk flybase.