IMF: Inflasjonen i Venezuela kan nå 10 millioner prosent

For første gang på nærmere fire år har myndighetene i Venezuela lagt fram tall som viser den desperate økonomiske situasjonen i landet.

Ifølge landets sentralbank krympet økonomien med 22,5 prosent i første kvartal i fjor sammenlignet med året før. Siden 2013 har økonomien krympet med hele 47,6 prosent.

Skyhøy inflasjon

Samtidig har inflasjonen steget til skyhøye 130.060 prosent, ifølge myndighetene. Deres estimat er likevel bare en tidel av IMFs anslag om en inflasjon på nesten 1,4 millioner prosent det siste året.

For 2019 anslår IMF en inflasjon på 10 millioner prosent.

Regjeringen har ikke kommentert tallene, som ble publisert i all stillhet på sentralbankens nettsider tirsdag.

Ifølge Venezuelas sentralbank har oljeeksporten, som står for 96 prosent av landet inntekter, stupt fra 85,6 milliarder dollar i 2013 til knapt 30 milliarder dollar i 2018. I dag er produksjonen bare en tredel av det den var for ti år siden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Drevet på flukt

Krisen i Venezuela er blitt ytterligere forsterket som følge av konflikten mellom sittende president Nicolás Maduro og opposisjonen, med lederen for nasjonalforsamlingen Juan Guaidó i front. Blant annet har USA, som støtter Guaidó, skjerpet sanksjonene mot Venezuela.

Representanter for de to sidene er for tiden i Oslo for samtaler om en mulig løsning på konflikten.

Den økonomiske krisen, som blant annet har ført til stor mangel på mat og medisiner, har drevet minst tre millioner venezuelanere på flukt de siste årene.