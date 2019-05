IKEA lanserer Pride-handlebag – men ikke i Norge

Av Per lønning, ABC Nyheter

– Ja, vi kommer til å selge den i Sverige fra og med 1. juli, sier Tina Björeman, presseansvarlig i IKEA Sverige, til den svenske nettavisen Nyheter24.

Avisen melder at IKEAs klassiske Frakta-bag blir regnbuefarget i forbindelse med Stockholm Pride 2019. Pride-posen vil derfor bli sluppet i god tid før feiringen braker løs 29. juli. IKEAs formål med regnbuebagen er en bevisstgjøring om menneskers like rettigheter.

– Vi har jo et motto om at alle mennesker er likeverdige, og vi velger å være oppmerksomme på det gjennom symbolske saker, sier Björeman til nettavisen.

Blir ikke tatt inn i Norge

Oslo Pride går også av stabelen til sommeren, og havner på den 22. juni. Pride-posen kommer ikke til å tas inn i Norge i forbindelse med feiringen her.

– På generelt grunnlag ser vi på alle produkter om det er muligheter eller ønsker for å ta dem inn i Norge. Så har det blitt besluttet at det ikke ble det i denne omgang, sier Siv Westin, pressekontakt i IKEA Norge, til ABC Nyheter.

Om de blir tilgjengelige på varehusene og IKEA.no til neste år er for tidlig å si. IKEA Norge bestemmer deler av sortimentet selv, mens deler av det er styrt fra globalt hold, ifølge Westin.

– Mangfold og inkludering er dypt rotfestet i verdiene våre og i måten vi jobber på. Vi har mange engasjerte medarbeidere som ønsker å markere Pride og det støtter vi opp om. Per dags dato har vi ikke tatt inn posene for salg her i Norge, sier hun.

«På IKEA tar vi rollen vår i samfunnet rundt oss på alvor, og vi jobber hardt for å være gode naboer for dem vi er en del av hverdagen til. Det er fordi vi ønsker å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljø i alt vi gjør og på alle steder der vi er til stede», skriver IKEA om sitt samfunnsansvar på sine nettsider.

– Følge opp verdiene hele året

Ingvild Endestad – leder i FRI, som arrangerer Pride – sier det er viktig og fint med symbolsaker under Pride.

– Det aller viktigste er at de bedriftene følger opp verdiene hele året. Og at de legger handling bak ordene og sørger for en god arbeidsplass for alle, uansett hvem man forelsker seg i, hva man tror på eller hvem man er, sier hun til ABC Nyheter.

Om IKEA velger å ta inn bagen, har det en fin symbolverdi, ifølge Endestad. Men hun mener det også er viktig at det jobbes med verdiene på jobb og i møte med kunder.

– En arbeidsplass som tar i mot hele mennesket når de kommer på jobb, det krever nok mer enn en slik pose. Jeg vil oppfordre alle arbeidsplasser til å jobbe aktivt for et likestilt arbeidsliv og for et arbeidsliv der det er plass til mangfold, legger hun til.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.