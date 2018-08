Verden

I rapporten uttrykker IAEA stor bekymring for videreutviklingen av landets atomprogram.

– Fortsettelsen av og den videre utviklingen av Nord-Koreas atomprogram og uttalelser fra Nord-Korea i den forbindelse gir grunn til stor bekymring, skriver atomenergibyrået.

Rapporten, som ble publisert av IAEAs generaldirektør Yukiya Amano mandag kveld, skal overrekkes IAEAs styre under et møte i neste måned.

Begrenset informasjon

Nord-Korea utviste IAEA-inspektører fra atomtestanlegget i Yongbyon i 2009. Regimet har siden nektet å la inspektører fra IAEA slippe inn i landet igjen.

IAEA har siden forsterket sin overvåking av Nord-Korea ved bruk av informasjon fra åpne kilder og satellittbilder, står det i rapporten.

– Når det er slik at byrået er ute av stand til å inspisere aktiviteter i Nord-Korea, er byråets kunnskap om Nord-Koreas atomprogram begrenset. Ytterligere kjernefysiske aktiviteter finner sted i landet, og vår kunnskap om dette faller ytterligere, skriver IAEA.

Toppmøte

Fra slutten av april til begynnelsen av mai var det tegn på aktiviteter ved Yongbyon-anlegget, men ikke tilstrekkelig til å kunne starte opp gjenvinning ved atomtestanlegget, ifølge rapporten.

Da det ble kjent at Nord-Korea og USA nærmet seg konkretisering av planer om samtaler, lovet Nord-Korea å stenge dette anlegget i løpet av mai.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har de siste månedene hatt toppmøter med både USAs president Donald Trump og Sør-Koreas Moon Jae-in. Begge gangene lovet Kim at han ville jobbe for å gjøre Korea-halvøya fri for atomvåpen. (NTB)