I Berlin vil politikere få SUV-er ut av sentrum

Etter en alvorlig trafikkulykke med en SUV, ønsker nå politikerne i byen å forby store SUV-er i sentrum.

Etter at en stor Porsche Macan raste inn i biler som ventet på rødt lys, for så å rase opp et fortau på den andre siden av veien, oggjorde at fire fotgjengere omkom på stedet, ønsker nå politikere i byen å forby såkalte SUV-er, eller 4X4 som de kalles, i sentrum av Berlin, skriver Guardian.



Porsche Macan.

En SUV er en kraftig bil og SUV står for Sport Utility Vehicle, ifølge Wikipedia.

Betegnelsen brukes om nær sagt alle bilmodeller av stasjonsvogntype med firehjulstrekk og/eller høy bakkeklaring.

Klimaversting

Politiet har nå åpnet etterforskning av sjåføren av bilen, en 42 år gammel mann.

Det er mistanke om at sjåføren har fått et illebefinnende og så ha mistet kontroll på bilen. Deretter skal den ha rast opp på fortauet og drept fire fotgjengere.

Hendelsen ledet til et spontant folkemøte der det kom krav om å forby store, miltærliknende SUV-er i Berlin sentrum.

Ordføreren i distriktet, Stephan von Dassel, sa at militærliknende SUV-er ikke hører hjemme i bybildet fordi enhver førerfeil vil sette uskyldige liv i fare.

– Disse bilene er også klimaverstinger. De er en trussel også uten trafikkuhell, sa von Dassel ifølge Guardian.



Parlamentet i Berlin.

Nye lover

Nestleder for De Grønne i parlamentet, Oliver Krischer, krever begrensninger i størrelsen på biler som får kjøre i byen.

– Den beste løsningen vil være å innføre en nasjonal lov som tillater lokale myndigheter å innføre lover om størrelsen på biler, sa Oliver Krischer til Der Tagesspiegel.

Selv om Tyskland er i full gang med sin Grønne endring i transposrtsektoren er antallet nyregistreringer av SUV-er skutt i været. I august ble SUV-en den mest populære biltypen i Tyskland med en markedsandel på 22,2 %.

