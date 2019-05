Før Storbritannia ventes å gå inn i nye EU-valg senere denne måneden, står et annet politisk slag på agendaen: lokalvalgene i dag i England og Nord-Irland.

Selv om det er lokale politikere som står på valg, regnes valget som en test på den nasjonale stemningen i en svært uviss periode der brexit fortsatt er uavklart. Dette vil være første valg etter at brexit ble utsatt.

Utsatt

Det konservative partiet til Theresa May kan vente seg å miste 800 plasser rundt omkring i kommunestyrer, ifølge den konservative analytikeren og medlemmet i Overhuset, Robert Hayward, melder The Guardian. Setene antas å gå til Labour og Liberaldemokratene.

Årsaken er at utmeldingsvatale med EU ennå ikke er godkjent, noe som har ført til at Storbritannia ikke gikk ut av EU som planlagt 29. mars. Datoen er forskjøvet til 31. oktober, men ingen vet egentlig hva som skjer før det.

– Dersom Mays avtale, eller noe som ligner, var blitt godkjent, ville toryene sannsynligvis gjort det langt bedre enn de kommer til å gjøre, sier Hayward til avisen.

Liberaldemokratene ventes å gjøre det bra, fordi partiet har et klart ståsted i brexit-saken, som pro-EU-parti.

Lavt oppmøte

Lokalvalgene kommer samtidig med at det spekuleres i om det vil komme et nytt parlamentsvalg i løpet av de neste få månedene. Det kan skje dersom May ikke klarer å gå gjennom brexitavtalen.

Få tror det kommer noe ut av brexit-samtalene mellom Labour og De konservative som har pågått en stund.

May hadde håpet å slippe at landet blir med i valget til EU-parlamentet 23. mai, men alt tyder på at det går den veien. Også der kan partiet bli straffet, men da er det nystartede partiet til EU-motstanderen Nigel Farage, Brexit-partiet, som ventes å kapre mange av velgerne. Dette partiet deltar ikke i lokalvalgene.

Hele brexit-prosessen har også gått hardt utover tilliten til politikerne, derfor ventes et lavt oppmøte. Hele 83 prosent av velgerne føler seg sviktet at det politiske etablissementet, ifølge en undersøkelse av Britain Thinks.

