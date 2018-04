Verden

Kjennelsen omtales av den brasilianske TV-kanalen Globo , som siteres av NRK.

Påtalemyndigheten i delstaten Pará fikk delvis medhold i sitt krav i domstolen i Barcarena.

Hydro ble pålagt å stille bankgaranti for 150 millioner brasilianske real – om lag 340 millioner kroner – for å dekke fremtidige krav om erstatning fra myndigheter og beboere i området rundt aluminiumsverket Alunorte.

– Kjent med beslutningen

Hydro må stille pengene til rådighet for domstolen innen 30 dager, eller risikere dagbøter på i overkant av 200.000 kroner per dag. Domstolen pålegger også selskapet å legge fram en plan for å rydde opp i det berørte området innen 60 dager.

– Vi er kjent med beslutningen, og vurderer dette nå, sier Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til NRK.

Samme dag som dommen falt, la Hydro fram en rapport om situasjonen ved Alunorte-verket. Her ble det hevdet at aluminiumsverket ikke hadde forurenset lokalsamfunnene i nærområdet.

Den brasilianske statsadvokaten Ubiratan Cazetta lot seg imidlertid ikke overbevise.

– Jeg stoler ikke på konklusjonene i rapporten, for de er ufullstendige. De har bare sett på noen enkeltfaktorer, som pH-verdien i vannet, sa han til NRK.

Drikkevann

Lokale myndigheter og aktivister i Pará mener utslipp fra Alunortes rødslamdeponier har forurenset det lokale drikkevannet.

Dette skal blant annet ha skjedd under et svært kraftig regnvær i februar. Problemene er også beskrevet i en rapport fra det brasilianske miljøinstituttet Evandro Chagas.

Anlegget i Alunorte – verden største aluminaraffineri – er pålagt å drive for halv drift i etterkant av flom-saken. Statsadvokat Ubiratan Cazetta mener det vil ta flere måneder før det kan være i full drift igjen.

I kjennelsen til domstolen i Barcarena heter det at de antatte miljøskadene kan ha kan ha «vidtrekkende konsekvenser på mange områder, med mulighet for skader på miljø, liv, verdighet og helse til de berørte». (NTB)