«Hvert sekund kan jeg miste jobben»

BETALER FOR Å JOBBE: Arbeiderne FriFagbevegelse snakker med betaler rundt 2500 shekel (ca. 5600 kroner) av egen lomme hver måned for den israelske arbeidstillatelsen. Det er en halv månedslønn for mange. Her fra sjekkpunktterminalen Tulkarem-Taybeh. Ingen av mennene på bildet er intervjuet i saken. ALLE FOTO: YNGVIL MORTENSEN