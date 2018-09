Verden

Når Riksdagens nye medlemmer i dag møtes for første gang står valget av ny talmann, den svenske varianten av stortingspresident, øverst på programmet.

Det er en mektig posisjon. Det er talmannen som leder regjeringsforhandlingene og som har oppgaven med å foreslå hvem som skal bli landets neste statsminister.

To uker etter valget er det fortsatt helt uvisst hvem som skal styre Sverige, talmannen får derfor en spesielt viktig rolle denne gangen.

Normalt kommer personen fra det største partiet i den største partiblokken, men siden den rødgrønne og den borgerlige blokken denne gangen er dypt uenig om hvem av dem som vant valget, og det i tillegg finnes en tredje blokk bestående av høyrepopulistene i Sverigedemokraterna, er det ventet å bli splid om hvilket parti talmannen skal komme fra.

– Situasjonen er ganske unik siden de to tradisjonelle blokkene er omtrent like store, og vi i tillegg har tre blokker. Dette blir et spill mellom Socialdemokraterna og den borgerlige Alliansen, sier professor Anders Sannerstedt ved statsvitenskapelig institutt ved Lunds universitet.

Les også: Svensk politi tror SD-politiker kan ha blitt utsatt for attentatforsøk

Må Löfven gå?

Enn så lenge sitter fortsatt statsminister Stefan Löfvens rødgrønne regjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, men det er klart at regjeringen ikke har flertall i Riksdagen siden de fire borgerlige partiene i tillegg til Sverigedemokraterna vil at Löfven skal gå av.

Når Riksdagen offisielt åpnes av kongen i morgen er det derfor ventet at politikerne vil stemme over Löfven som statsminister og at han kommer til å tape.

Det har aldri skjedd før at en statsminister har tapt en slik statsministeravstemning, forteller professor Sannerstedt.

– En annen statsminister i den situasjonen Stefan Löfven er i, hadde nok allerede gått av fordi det er så åpenbart at regjeringen har flertallet i Riksdagen mot seg, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Trenger SD

En mulig forklaring på at Stefan Löfven har blitt sittende etter valget for to uker siden, er at han vil demonstrere at den borgerlige siden er avhengig av Sverigedemokraterna (SD) for å få flertall, mener Anders Sannerstedt.

Valgresultatet ble endelig klart for en uke siden og viser et knapt flertall til den rødgrønne siden. De tre partiene Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet har nå til sammen 144 mandater i Riksdagen, mens de fire borgerlige partiene har 143. Sverigedemokraterna har 62 mandater.

Leder Ulf Kristersson i det største borgerlige partiet Moderaterna mener likevel at de borgerlige vant siden høyresiden er større enn de to regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Det er uaktuelt at Vänsterpartiet blir med i en regjering, men partiet regnes likevel til venstresidens regjeringsgrunnlag.

Det betyr samtidig at høyresiden ikke kan få flertall i Riksdagen uten SDs støtte. De borgerlige har avvist ett hvert regjeringssamarbeid med høyrepopulistene.

Men heller ikke Stefan Löfvens rødgrønne alternativ får flertall alene.

Löfven har fridd til sentrumspartiene Centern og Liberalerna om å bytte fra den borgerlige blokken, men han har så langt blitt avvist. Samtidig har Centern og Liberalerna vært klarest i å si nei til samarbeid med SD.

Les også: Hun kan bli løsningen i den svenske dragkampen om regjeringsmakten

Viktig test

Valget av ny talmann i dag vil bli den første testen på hvilken side sentrumspartiene velger, ifølge kilder i Socialdemokraterna til avisen Expressen.

– Om de stemmer på en moderat talmann er det åpenbart at de tenker å gå med SD, sier en kilde til avisen.

Slik situasjonen er nå finnes det ikke støtte for noen regjering, sier professor Anders Sannerstedt. Noen partier må altså endre mening om regjeringsspørsmålet skal kunne avklares.

– Det er et «chicken race», alle håper noen annen skal gi seg, sier han.

Sannerstedt holder en knapp på at det kommer til å bli sentrumspartiene Centern og Liberalerna.

– De har en nøkkelrolle, men vi vet ikke om de går til venstresiden eller om de kan komme til å akseptere en regjering med støtte fra SD.

Hva skjer videre?

I første omgang blir det opp til den nye talmannen å snakke med alle de åtte partilederne i Riksdagen for å kartlegge hvor det kan finnes muligheter for en regjering. Det vil ta tid, kanskje måneder. For det finnes ingen regler for hvor lenge talmannen kan drive sonderinger blant partiene.

Når sonderingene er klare vil talmannen foreslå en statsministerkandidat som Riksdagen skal stemme over. Det har aldri før hendt at den foreslåtte kandidaten ikke har blitt godkjent. Men om det skulle skje har talmannen fire sjanser på å foreslå statsministerkandidater.

Om ingen av de fire skulle gå gjennom blir det ekstra valg. Men ingen tror ekstra valg kommer til å endre noe som helst, sier Sannerstedt.

– Partiene vil nok unngå et ekstra valg, sier han.

Les også: Bono gjorde nazihilsen i Åkesson-satire

Skjebneuke for ny regjering

* I dag samles den nye Riksdagen for første gang, den viktigste oppgaven er å velge ny talmann, tilsvarende den norske stortingspresidenten.

* Talmannens oppgave er å foreslå hvem som skal bli ny statsminister som Riksdagen så skal stemme over.

* Avstemningen om statsministeren kan tidligst skje i morgen når Riksdagen offisielt åpner. Og senest to uker etter åpningen, senest 8. oktober. De borgerlige partiene har krevd at avstemningen skal skje allerede i morgen.

* Om Stefan Löfven stemmes ned trer den avgående regjeringen inn i rollen som overgangsregjering for å holde arbeidet i Riksdagen i gang. Den blir sittende til en ny regjering med støtte i Riksdagen er på plass.

* Talmannen kan foreslå en statsministerkandidat som Riksdagen skal stemme over fire ganger. Om ingen av de fire får flertall blir det ekstra valg innen tre måneder. Det har aldri før skjedd at ikke Riksdagen har godkjent det første forslaget.

Kilde: Svenska Dagbladet