Det siste året har media fått gjennomgå av Donald Trump. Nå har han fått det for seg å beære de mest uærlige med en egen pris, «fake news»-prisen, eller «Fake News Awards».

Dette skaper naturlig nok reaksjoner, også blant hans egne.

Senator Jeff Flake, også republikaner og en av Trumps egne partifeller, holdt en tale onsdag, der han kritiserer Trump for å dele ut «fake news»-priser og Trumps utbrudd og angrep på pressen.

Han sammenligner Trumps utbrudd med Josef Stalins angrep på den russiske pressen og påpeker at selv der ble det forbudt å kalle pressen for «fiende av staten».

– Vi må ikke være redde for å kritisere presidenten når han tar feil, sa Flake.

Han peker på at alt for mange er i lomma på Trump.

– Det er på tide at Kongressen blir uavhengig igjen, sa Flake.

På Twitter skriver Trump at prisene går til de mest korrupte og de med mest slagside i «mainstream media».

To av USAs største TV-helter for venstresiden, Tevor Noah og Stephen Colbert, har begge gått ut og ønsket seg prisen.

De harselerer begge med Trump så godt som i hvert eneste program.

– Trump spiller en rolle og vet hvordan media fungerer. Han er glad for å være på TV, sa Noah til Dagsavisen da han gjestet Norge sist.

Noah og hans stab skygger ikke unna stort i «The Daily Show».

– Det viktigste vi gjør med showet er å få folk til å samtale om disse temaene. Noen ganger bruker vi komedie som et verktøy for å kjempe en kamp som må tas. Denne kampen er ikke alltid mot personer, men også mot tankesett og ting som ikke henger på greip, sa Noah.



Trevor Noah

Les også: Trevor Noah langer ut mot Donald Trump og Sylvi Listhaug

So excited for Monday’s “MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR!” See you on the red carpet, @AndersonCooper! #TheFakies pic.twitter.com/r8pYCj0g9r