– Jeg erklærer en nasjonal unntakstilstand, sa president Donald Trump, da han møtte pressen uten Det hvite hus fredag morgen, amerikansk tid.

Et av Trumps mest konkrete valgløfter var å bygge en mur langs den over 3000 kilometer lange grensen mot Mexico. Nå erklærer han unntakstilstand for å få tak i pengene Kongressen ikke vil bruke å betale for den. Heller ikke Mexico vil betale, slik Trump gjentok ofte i valgkampen i 2016.

Når Trump nå erklærer unntakstilstand, er det for å kunne bruke penger fra ander budsjetter, uten å gå via Kongressen.

Beslutningen har utløst skarp kritikk fra Demokratene, som planlegger en resolusjon i Kongressen og en rekke juridiske tiltak for å stanse Trump.

Men hva betyr en nasjonal unntakstilstand?

Amerikanske presidenter har hatt mulighet til å erklære unntakstilstander siden 1976, og det har blitt brukt hyppig. Hele 59 ganger har det blitt erklært nasjonale unntakstilstander siden den gang, ifølge the Brennan Center for Justice. 31 av dem er fortsatt aktive, de aller fleste økonomiske sanksjoner mot utlendinger eller stater som ses som en trussel mot USAs sikkerhet.

Ulike typer unntakstilstander gir ulike muligheter. Donald Trump vil ifølge Guardian aktivere en type unntakstilstand som gjør det mulig for han å overføre penger fra militærbudsjettet til bygging av muren mot Mexico.

Vil unntakstilstanden gi USA muren Trump lovte?

Det er usikkert, og kommer an på om demkratene i Kongressen eller domstolene klarer å ugyldiggjøre erklæringen.

Klarer de ikke det, kan unntakstilstanden gjøre det mulig å bygge muren mot Mexico, ved hjelp av penger og byggehjelp fra USAs militære.

– Demokratene vil bruke « alle midler »

Demokratene i Kongressen reagerer sterkt. Flertallsleder Nancy Pelosy anklager presidenten for å bryte grunnloven. Hun sier det er Kongressen som kan delegere penger over budsjettet, og at Trump bryter dette prinsippet, som står skrevet i den amerikanske grunnlovsteksten.

Hun mener dette er en krise Trump har funnet på, og sier ifølge The New York Times at hun føler dyp uro over det som har skjedd.

– Dette er enda en demonstrasjon av president Trump og hans tydelige forakt for rettsstaten. Dette er ikke en krise, og presidentens forsøk på å piske opp frykt, gjør det ikke til en krise, sa Pelosi i erklæring.

– Presidenten er ikke over loven. Kongressen kan ikke la presidenten ødelegge grunnloven, sier minoritetsleder i Senatet Chuck Schumer.

Begge lover å bruke "alle tilgjengelige metoder" for å stanse Trumps unntakstilstand.

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, skriver på Twitter at Trumps unntakstilstand vil føre ham nærmere riksrett:

Trump utfordrer nå grunnloven og det am politiske systemets grunnprinsipper. Vi står foran et politisk-konstitujonelt drama, og trolig rykker riksrett mot presidenten stadig nærmere, skriver Melby.



Fakta om unntakstilstanden i USA

* USAs president Donald Trump erklærte fredag en unntakstilstand ved grensa til Mexico og vil bruke 8 milliarder dollar på grensemuren, ifølge CNN.

* En nasjonal unntakstilstand innebærer at presidenten får utstrakt myndighet til å hente penger fra overalt på statsbudsjettet, inkludert fra forsvarsbudsjettet. 136 lover trer i kraft som gir presidenten slik myndighet.

* Det kan fremmes en resolusjon mot unntakstilstanden for å få den opphevet i Kongressen, noe flere demokrater har sagt til Washington Post at de ønsker å gjøre.

* Dersom Representantenes hus vedtar resolusjonen, må Senatet, der det er republikansk flertall, ta stilling til resolusjonen innen 15 dager.

* Vinner resolusjonen fram i begge kamrene i Kongressen, kan den oppheve presidentens erklæring, men da kun hvis Trump ikke legger ned veto.

* Faller resolusjonen gjennom i Senatet eller Trump legger ned veto, vil demokratene «utfordre erklæringen ved domstolene».

* Ifølge nyhetsbyrået AP er det svært uvanlig at en president erklærer unntakstilstand for å omgå Kongressen.

* En rekke tidligere presidenter har erklært unntakstilstand, men det har vært spesifikt for å håndtere kriser utenlands, som for eksempel hindre utenlandske interesser eller terrorrelaterte organisasjoner tilgang på penger. Den eneste gangen Obama erklærte unntakstilstand for andre formål, var for å håndtere svineinfluensaepidemien i 2009.

Kilder: NTB, AP, CNN, Washington Post