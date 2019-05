Hundrevis av jurister mener Trump burde tiltales

Juristene har undertegnet et opprop der de viser til at Trump ved minst ti tilfeller forsøkte å stikke kjepper i hjulene for spesialetterforsker Robert Mueller.

Dersom noen andre enn presidenten hadde gjort dette, ville det resultert i tiltale og straffeforfølgelse, slår juristene fast.

Oppropet, som er lagt ut på nettstedet medium.com, er undertegnet av jurister som har jobbet under både republikanske og demokratiske administrasjoner. Det er gruppen Protect Democracy som står bak.

Juristene slår fast at flere av de hendelsene Mueller-rapporten beskriver ville ha holdt til tiltale, blant annet Trumps forsøk på å sparke Mueller som spesialetterforsker og forsøk på å overtale medarbeidere til ikke å samarbeide med ham.

Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, understreker juristene i oppropet, men konkluderer videre med at Mueller-rapporten inneholder mer enn nok krutt til at det kunne vært tatt ut tiltale mot Trump.

Mueller selv trekker ingen konklusjoner på dette punktet, noe justisminister William Barr derimot har gjort. Han mener at granskingsrapporten ikke gir grunnlag for tiltale mot Trump.