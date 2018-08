Verden

En tyrkisk lov reduserer militærtjenesten til 21 dager for unge menn, mot at de betaler en sum. På to døgn har 200.000 tyrkiske menn søkt om redusert tjeneste.

Loven ble vedtatt i Tyrkias nasjonalforsamling forrige måned, og senere signert av landets president.

Den slår fast at alle menn over 18 år må tilbringe tolv måneder i forsvaret, men reduserer militærtjenesten til 21 dager for dem som er født på eller etter 1. januar 1994, gitt at de betaler 15.000 tyrkiske lira, cirka 23.000 kroner.

Militærtjeneste er et spørsmål unge tyrkiske menn møter jevnlig på arbeidsmarkedet, ettersom få arbeidsgivere ønsker å miste ansatte i tolv måneder.

På to døgn har 200.000 tyrkiske menn søkt om redusert tjenestetid, men den heftige prissummen har gjort at mange av dem har solgt sine biler, eiendom og til og med kameler for å få søknaden innvilget.

– Dette er mitt favorittdyr, men jeg må selge det. Jeg trenger penger for å få militærplikten ut av veien, sier Bostanci som nå skal selge en kamel han fikk av sin far.



