Hundretusener demonstrerte i Hongkong

– Jeg mener denne nye loven tråkker på den grunnleggende friheten i Hongkong, sier en demonstrant med fornavnet Christopher til nyhetsbyrået DPA.

Foran en folkemengde ved byens folkevalgte forsamling søndag sa en av arrangørene at over en million mennesker hadde deltatt i protesten.

Menneskemengden svarte med jubel og applaus.

Andre kilder opererer med lavere anslag. Men også politiet i byen bekrefter at flere hundre tusen mennesker demonstrerte.

På det meste var 240.000 mennesker i gatene, ifølge politiet.

På kvelden brukte politifolk køller og pepperspray da de forsøkte å fjerne demonstranter ved den folkevalgte forsamlingen. Noen av demonstrantene svarte med å kaste flasker.

Ulike rettssystemer

Hongkongs politiske lederskap mener den nye loven er nødvendig for å tette smutthull og å hindre at byen blir brukt som gjemmested for kjeltringer på flukt fra det kinesiske fastlandet.

Men mange innbyggere i byen frykter at en utleveringsavtale kan bli brukt til å straffe politiske forbrytelser siden Hongkong og Kina har vidt forskjellige juridiske og politiske systemer.

Byen var en britisk koloni fram til 1997, da den ble tilbakeført til Kina som en særskilt administrativ region med utstrakt selvstyre.

Kinas mektige og enerådende kommunistparti er imidlertid ofte blitt kritisert for forsøk på å undergrave Hongkongs reelle selvstyre.

Flere protester

Hongkongs Beijing-vennlige myndigheter har forsøkt å roe befolkningen ved å redusere antall forbrytelser innlemmet i utleveringsavtalen, samt begrense maksstraffen til sju års fengsel. Utleveringssaker skal også behandles individuelt, ifølge forslaget.

En lignende demonstrasjon samlet rundt 130.000 mennesker i Hongkong i april, ifølge arrangøren Civil Human Rights Front. Motstanden mot lovforslaget har siden bare tiltatt. 3.000 medlemmer av advokatforeningen Law Society gjennomførte torsdag en stille protest mot lovforslaget.

– Folkets stemme blir ikke hørt. Denne loven vil ikke bare berøre Hongkongs omdømme som et internasjonalt næringslivssenter, men også vårt rettsvesen. Dette påvirker min framtid, sier den 18 år gamle studenten Ivan Wong, som deltok i søndagens gigant-protest.

Studenter i Hongkong demonstrerer mot lovforslaget som åpner for utlevering av beboere i Hongkong til Kina. Foto: Kin Cheung / AP / NTB scanpix

