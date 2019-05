46-åringen Alyssa Milano var blant de første som høsten 2017 oppfordret til å fokusere på kvinners rettigheter gjennom metoo-bevegelsen.

Det hele startet etter at en rekke kvinner hadde stått fram og fortalt at de var blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Nå går hun i strupen på en annen i Hollywood. Nemlig faren til Angelina Jolie.

Jon Voight (80), kjent fra andre «Midnight Cowboy» og «Picnic med døden», la ut en video på Twitter der han hyller Donald Trump og republikanerne.

Bedre land

Voigt, som de siste årene altså er mer kjent for å være faren til Angelina Jolie enn for skuespillerkarrieren, mener USA er blitt et bedre land under Donald Trump fordi det er flere jobber og en blomstrende økonomi.

Eller «sterkere, tryggere og med flere jobber», som han selv sier det i videoen på Twitter.

To my fellow Americans. Part 1. pic.twitter.com/srw4zXCRKJ — Jon Voight (@jonvoight) 25. mai 2019

Voight er en av få skuespillere i Holywood som aktivt legger ut videoer som støtter Trump og republikanerne.



Foto: NTB Scanpix

I en video i to deler hyller han altså Donald Trump som den beste presidenten siden Abraham Lincoln.

– Jeg vet jeg har dere alle med meg når jeg sier presidenten har vår fulle og hele respekt og kjærlighet, sa Voigt i videoen.

To my fellow Americans. Part 2. pic.twitter.com/uhqpbzwHhS — Jon Voight (@jonvoight) 25. mai 2019

Dette går ikke Alyssa Milano med på.

«Nå skjønner jeg hvorfor republikanerne liker å snakke ned på skuespillere og vårt politiske syn, Hold deg i din fil, Jon. Has been. F-kjendis som forsøker å holde seg relevant. Ingen bryr seg om hva en susete skuespiller mener», raser Milano på Twitter.

Now I understand why Republicans like to discredit actors and our political views.



“Stay in your lane, Jon!”

“Has been!”

“F-lister trying to stay relevant!”

“Nobody cares what an out of touch actor thinks!” https://t.co/LcIGgBO9az — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 25. mai 2019

Sex-nekt

Hun gikk også nylig ut og foreslo sex-nekt.

– Så lenge kvinner ikke kan bestemme over egen kropp, kan de ikke risikere graviditet. Derfor må de si nei til sex,

mente hun.

Utspillet var en reaksjon på nye, innskjerpede abortlover som nylig er vedtatt i flere amerikanske delstater.

– Vær med på å droppe sex inntil vi får kroppslig selvstendighet. Jeg oppfordrer til sexstreik. Si det videre, skrev Milano i en Twitter-melding.

Enn så lenge har ikke Jon Voight svart på Milanos kritikk.

