Hun nekter å sende soldater for å passe på Mexico-grensen for Donald Trump

President Donald Trump har underskrevet ordren om å utplassere soldater fra nasjonalgarden langs grensen mot Mexico, melder nyhetsbyrået AP.

Dermed kan han få det som han vil og sende soldater for å vokte grensen.

Men det spørs om Trump vil få alle soldatene han ønsker på plass langs grensen til Mexico.

Oregons Guvernør Kate Brown (D) er nemlig klinkende klar på hva hun mener om å sende nasjonalgarden sørover for å vokte grensen mot nabolandet.

Oregon er en stat som ligger langt unna grensen mot Mexico, men staten kan likevel få beskjed om å sende tropper for å stanse det Trump mener er enorme mengder mennesker som flommer ulovlig over grensen.

«Om @realDonaldTrump spør meg om å sende tropper til grensen, svarer jeg nei. Som sjef for Oregons nasjonalgarde er jeg dypt bekymret for Trumps plan om å militarisere grensen vår», skriver guvernør Kate Brown på Twitter.

If @realDonaldTrump asks me to deploy Oregon Guard troops to the Mexico border, I’ll say no. As Commander of Oregon’s Guard, I’m deeply troubled by Trump’s plan to militarize our border.