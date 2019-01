– Barna våre fortjener noe bedre enn deg! Har du i det hele tatt lest den amerikanske Grunnloven? ropte Rashida Tlaib på et av Donald Trumps valgkampmøter før han ble valgt.

Det var nok til at hun ble dratt bort fra salen av Trumps sikkerhetsvakter, på et arrangement der Trump ellers benyttet anledningen til å kalle meksikanere generelt for «voldtektsmenn» på den ene siden, mens han på den andre siden avviste de kvinnene som tok ordet for å protestere mot hans «morsomme» kommentarer om at kvinner gjerne kan «grabbes i fitta».

Revansj

– Å si ifra er det mest amerikanske jeg kan tenke meg, skrev hun siden i en kronikk der hun forklarer hvorfor hun tok til motmæle mot Trump.

Og nå har palestinsk-amerikanske Rashida Tlaib fått sin søte revansj overfor Trump og hans kumpaner. Torsdag ble hun og en lang rekke andre nye politikere offisielt sverget inn som representanter i det amerikanske «stortinget», Kongressen.

Sosialist og muslim

Rashida Tlaib er den første palestinsk-amerikanske politikeren Kongressen. Hun representerer Demokratene for delstaten Michigan. Hun regner seg som sosialist, noe som er sjokkerende nok i et land der både «sosialist» og «kommunist» har blitt brukt som skjellsord i over hundre år.

Det som ryster Trump-leiren enda mer, er imidlertid at Rashida Tlaib dessuten er muslim. Da hun ble sverget inn torsdag, la hun ikke hånden på Bibelen, men på Koranen. Det gjorde også somalisk-amerikanske Ilhan Omar, som kom til USA som flyktning. Hun representerer Demokratene for delstaten Minnesota. De to er med det de to første muslimske kvinnene i Kongressen.

Første urinnvånere

Den nye Kongressen teller mange kvinner som er de første til å representere ulike grupper. Rashida Tlaib og Ilhan Omar er de første å representere muslimske kvinner, mens Sharice Davids og Deb Haaland er de første kvinnene med urinnvånerbakgrunn («Native American») som er valgt til Kongressen. Deb Haaland representerer delstaten New Mexico, Sharice Davids representerer delstaten Kansas. Begge er Demokrater.

Første lesbiske

Sharice Davids er dessuten den første åpent lesbiske kongresskvinnen, uansett stat.

Alexandria Ocasio-Cortez og Abby Finkenauer er de to yngste kvinnene som er valgt til Kongressen, og Veronica Escobar og Sylvia Garcia er de to første kvinnene med såkalt Latina, altså spanskspråklig kulturbakgrunn, som vil representere delstaten Texas.

Flere kvinner

Ifølge Pew Research Center vil det nå være 102 kvinnelige representanter i Kongressen, tilsvarende rundt en av fire. Det er ny rekord i USA. Også i Senatet har kvinner en firedel av plassene, 25 av 100.

