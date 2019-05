I tidenes største globale studie av antibiotika i elver, har forskere funnet antibiotika i 65 prosent av elvene som ble undersøkt. I flere av elvene er nivået faretruende høyt.

Antibiotikaforurensing er en av de viktigste årsakene til at bakterier klarer å utvikle antibiotikaresistens.

FN: Kan ta livet av ti millioner innen 2050

Forrige måned slo FN fast at økningen i antibiotikaresistente bakterier er en global helsekrise som kan ta livet av så mange som ti millioner mennesker innen 2050, skriver The Guardian.

– Det er ganske skummelt og deprimerende. I store deler av miljøet kan det være nivåer av antibiotika som er høye nok til å bidra til resistens, sier Alistair Boxall, en av forskerne ved University of York som sto i spissen for studien, til The Guardian.

At bakterier blir antibiotikaresisttente er et økende problem både i Norge og globalt. Når bakteriene blir resistente mot visse typer antibiotika, fungerer ikke antibiotikaene mot denne typen og sykdommer, og dette er en av hovedårsakene til at det anbefales å bruke antibiotika restriktivt.

Mange av verdens mest kjente elver forurenset

Forskerne bak studien har undersøkt elver på 711 forskjellige steder i til sammen 72 land. Ved 111 av stedene som ble undersøkt var antibiotikanivået i vannet over nivået som ansees som trygt, men det i de verste tilfellene var mer enn 300 ganger så mye antibiotika som det som ansees som trygt nivå, skriver The Guardian.

Studien, som ble offentliggjort i Helsinki mandag, viser at mange av de mest kjente elvene i verden er antibiotikaforurenset, inkludert elver som Themsen i England og Donau, som renner gjennom en rekke europeiske land. Donau var for øvrig den mest antibiotikaforurensede av elvene som ble testet i Europa.

Verst i utviklingsland

I Europa var det rundt åtte prosent av elvene som hadde antibiotikamengder over anbefalt nivå, mens det i Afrika var hele 35 prosent av elvene som hadde det samme. Kloakk og søppel som havner i elvene er en av årsakene til at elvene fylles med antibiotika, og det lekker i en del tilfeller også ut i elvene fra legemiddelfabrikker.

Forskerne som står bak denne studien planlegger nå å undersøke miljøpåvirkningen antibiotikautslipp har på livet i elvene, inkludert fisk, hvirvelløse dyr og alger.

