Høyt henger de...

Svette og mennesketiss er deilige saker, mener geitene i Olympic National Park vest for Seattle i delstaten Washington i USA.

Så deilig, faktisk, at de urinsugne dyrene i noen tilfeller har gått til angrep på mennesker. I 2010 ble en person drept av geitene. Og ifølge parkvokterne er det altfor mange av dem. Bestanden har doblet seg mellom 2004 og 2016, og beiter ned og tråkker i stykker naturen - når de da altså ikke jakter på mennesker.

Tidligere i uka ble det dermed iverksatt en plan for å fjerne dyrene. Regionsavisa The Seattle Times rapporterte om saken først. Ifølge den ble rundt 375 geiter bedøvet, undersøkt, plassert i seler og flydd med helikopter fra fjellterrenget der de oppholdt seg, over i biler som fraktet dem til et annet fjellområde, North Cascades, lenger nord i delstaten Washington.

Ifølge samme plan skal de mellom 275 og 325 gjenværende geitene skytes etter hvert, uttaler parkvokterne til The Seattle Times. Dette fordi geitene ikke hører naturlig til i Olympic National Park.

Hvorvidt geitene vil ha like god tilgang på urin og svette i fjellene lenger nord, vites ikke.