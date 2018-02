Høyspenning i Sør-Afrika: Møte om Zumas skjebne

Verden

Landsstyret til regjeringspartiet ANC sitter mandag kveld i møte for å diskutere Zumas videre skjebne. En melding på sørafrikansk fjernsyn mandag om at president Jacob Zuma skal ha gått med på å trekke seg som landets president, tilbakevises av talspersonen til Zuma og kalles «falske nyheter».

Likevel er det høyst sannsynlig bare et spørsmål om kort tid før Zuma må ut av presidentkontoret. Det er Zumas videre skjebne landsstyret har diskutert i det pågående møtet i Pretoria mandag. ANC-leder Cyril Ramaphosa hadde i forkant lovet en rask løsning på striden rundt den 75 år gamle korrupsjonsanklagede presidenten.

- Landsstyret vil møtes i morgen for å diskutere denne saken. Fordi folk vil bli ferdig med dette, vil vi bli nettopp det, sa Ramaphosa søndag.

Svekket

Kravene om Zumas avgang har vært framsatt i mange år, men fram til nå har han blitt beskyttet av partiet sitt, ANC. Dette har imidlertid endret seg de siste ukene. I desember ble Cyril Ramaphosa valgt som ANC-leder, og er dermed den naturlige arvtaker som president i Sør-Afrika. Ramaphosa vant over Zumas eks-kone, Nkosazana Dlamini-Zuma, som var Zumas favoritt. Dermed ble Zuma også svekket i partiet. Han kan egentlig sitte som president fram til valget i 2019, men er så omstridt etter en rekke skandaler at stadig flere i ANC anser ham som en belastning fram mot valget. Samtidig har han fremdeles en betydelig del i partiet som støtter ham, og det er usikkert om han vil trekke seg frivillig.

Avtale?

Ramaphosa sier han er i direkte dialog med Zuma om maktovertakelsen, og at møtet som drar ut mandag kveld skal ferdigsstille en avtale med Zuma. Landsstyret kan be Zuma om å trekke seg, men Zuma kan nekte å gjøre dette. Om han gjør dette kan han imidlertid risikere å bli stemt ut i et mistillitsvotum i parlamentet dersom nok personer i ANC vender seg mot ham.

Zuma står uansett overfor et mistillitsvotum i parlamentet som opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters (EFF) har tatt initiativ til. Han har overlevd flere slike før, fordi ANC har stemt imot, men nå øker mistilliten også i ANCs egne rekker. Det er imidlertid trolig at ANC vil ønske en avklaring før mistillitsvotumet 22. februar, fordi partiet vil ønske å ha regi på Zumas avgang selv, sier analytikere.

Zuma har flere korrupsjonsanklager hengende over seg, og forbindelsen med den mektige Gupta-familien er ansett som svært kritikkverdig. Zuma har likevel flere støttespillere i eget parti, personer som har nytt godt av nære forbindelser til Zuma.

