Høyrepopulist mot seier i Slovenia

Verden

Av Heidi Taksdal Skjeseth og NTB

Innvandringskritiske Det slovenske demokratiske parti (SDS) ligger an til å få flest stemmer i valget på ny nasjonalforsamling i Slovenia.

Om lag 17,3 prosent av omkring 1,7 millioner stemmeberettigede hadde avlagt stemme ved 11-tiden søndag formiddag, og dermed ser valgdeltakelsen ut til å være noe større enn det den var ved forrige valg.

Den seneste tilgjengelige meningsmålingen, som ble publisert i avisen Dnevnik, tyder på at SDS ville bli største parti, med litt over 25 prosent av stemmene.

Partiet kan få problemer med å danne regjering, fordi alle de øvrige partiene av betydelig størrelse har varslet at de ikke ønsker å gå inn i en koalisjon med SDS.

Orban-hjelp

Dersom SDS-leder Janez Jansas parti likevel skulle lykkes med å danne regjering, kan han komme til å få sin tredje statsministerperiode. Jansa har i valgkampen hatt stor suksess med sin innvandringskritiske politikk.

I forrige måned deltok Ungarns statsminister Viktor Orbán på et valgkamparrangement for Jansas SDS. Der uttalte Orban at SDS i regjering «vil sikre overlevelse for det slovenske folk», en uttalelse som vakte sterke reaksjoner på venstresiden.

Jansa ble i juni 2013 dømt til fengsel i to år etter at en domstol i Ljubljana fant ham skyldig i korrupsjon. Da hadde han sittet som statsminister i to perioder, fra 2004 til 2008 og fra 2012 til 2013.

Stor usikkerhet

Hele 40 prosent av deltakerne i meningsmålingen til Dnevnik svarer at de enten ikke har bestemt seg for hvilket parti de vil stemme på, eller at de ikke ønsker å opplyse om sitt valg.

Muligheten er derfor relativt stor for at det faktiske valgresultatet blir helt annerledes enn de seneste meningsmålingene.

Sosialdemokratene (12 prosent) ligger i målingene an til å bli landets nest største parti, med regjeringspartner Miro Cerars parti (9,3 prosent) og opposisjonspartiet til systemkritiker og tidligere komiker Marjan Sarec (11,9 prosent) like bak.

Trakk seg overraskende

Valget avholdes tidligere enn planlagt siden avtroppende statsminister Miro Cerar trakk seg i midten av mars. Cerar søkte avskjed som følge av at Høyesterett i landet annullerte en folkeavstemning over et togprosjekt.

– Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over. Kjære innbyggere … jeg gir makten tilbake til deres hender, sa Cerar da han annonserte den overraskende nyheten.

Valglokalene stenger klokken 19, og det var ventet at de første resultatene kommer søndag kveld.

Slovenia tok i mot 100 syrere i 2017, ifølge tall fra Eurostat.

(©NTB)