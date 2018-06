Verden

Duque fikk 39,1 prosent av stemmene, langt fra de 50 prosentene han trengte for å vinne allerede i første omgang.

Dermed ligger det an til at han må møte venstrekandidaten Gustavo Petro til en ny valgomgang 17. juni. Petro har vært medlem av den for lengst oppløste geriljagruppa M-19 og en populær borgermester i hovedstaden Bogotá.

Petro kjempet lenge om annenplassen med sentrumvenstrekandidaten Sergio Fajardo, som tidligere var ordfører i Medellín. Men det var til slutt Petro som trakk det lengste strået. Han fikk 25,1 prosent, mens Fajardo fikk 23,8.

Polariserende valg

Det ligger dermed an til en polariserende valgkamp mellom en høyrekandidat som er motstander av fredsavtalen med FARC, som sittende president Juan Manuel Santos forhandlet fram, og en venstrekandidat som lover å fortsette fredsprosessen.

Duque er medlem av det konservative partiet til tidligere president Alvaro Uribe, som var sterkt imot fredsavtalen.

Han sa i valgkampen at om han ble valgt, ville han omskrive fredsavtalen som han mener var altfor forsonlig overfor FARC. Det vekker frykt for at 7.000 demobiliserte geriljamedlemmer kunne slutte seg til mindre væpnede grupper.

Avgjøres av få stemmer

Selv om Duque vant første omgang, er det likevel langt fra sikkert at han til slutt haler seieren i land, siden Petro og Fajardo til sammen har støtte fra nesten 50 prosent av velgerne. Om alle de og noen av de øvrige to kandidatenes velgere støtter Petro, kan han bli Colombias første president fra venstresiden.

De to kandidatene som falt igjennom, var konservative Germán Vargas Llera med 7 prosent og Humberto de la Calle som bare fikk 2 prosent. De la Calle, som var regjeringens sjefforhandler under fredsprosessen, kom med en innstendig appell til velgerne om ikke å vrake fredsavtalen.

Første fredelige valget

Valget søndag var det første som har funnet sted i Colombia uten at FARC-geriljaen har ligget som en trussel mot avviklingen av valget.

– Hittil har ikke ett eneste valglokale måttet flyttes på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er flere tiår siden sist, sa Santos da han avla sin stemme. Santos, som fikk nobelprisen for sin fredsinnsats, kunne i henhold til grunnloven ikke stille til gjenvalg.

I et valglokale litt sør for Bogotá avla FARC-lederen Rodrigo Londoño for første gang i sitt liv stemme.

– Colombia ønsker fred, sa den tidligere geriljalederen som nå leder et parti ved navn FARC.

Men utenfor et valglokale i Bogotá sa 38 år gamle Paula Rubio at hun hadde stemt på Duque, fordi hun ønsker lov og orden i landet. Mange colombianere er skeptiske til fredsavtalen etter flere tiår med krig og terror.

Motstridende løfter

I valgkampen lovte Petro offentlig støttet utdanning og et økonomisk skifte bort fra olje mot landbruk. Han mobiliserte mange colombianere med sine taler mot ulikhet og korrupsjon, og trakk også mange velgere som er opptatt av at fredsprosessen må fortsette.

Duque på sin side lovte å slå hardt ned på venstregeriljaen ELN og andre væpnede grupper som fortsatt er aktive. Han advarer mot at en seier for venstresiden kan gjøre landet til et nytt Venezuela, nabolandet som står foran full økonomisk kollaps.

Valget gikk fredelig for seg. Det var ingen rapporter om vold, men enkelte meldinger om kjøp av stemmer. Det var betydelig høyere frammøte enn normalt ved valglokaler i Bogotá og andre storbyer i landet, der over halvparten vanligvis lar være å stemme. (NTB)