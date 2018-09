Høyreekstreme vekker uro

Verden

Høyreekstremister som gjør Heil Hitler-hilsen under protester i byen Chemnitz har rystet Tyskland. Den siste uka har tusenvis av høyrepopulister og radikale tatt til gatene i byen. Utrustet med plakater der de ber utlendinger reise hjem og nazistiske symboler har ytre høyre grupperinger mobilisert etter at en 35 år gammel mann ble knivdrept sist helg. En iraker og en syrer er siktet for drapet.

Mandag ble det voldsomme sammenstøtt da mange tusen høyreorienterte og motdemonstranter barket sammen i Chemnitz. 20 mennesker ble skadd. De høyreradikale skal også ha angrepet utlendinger, ifølge aktivister i sosiale medier som Der Spiegel henviser til.

Kansler Angela Merkel har reagert sterkt på opptøyene. Hat i gatene i Tyskland er uakseptabelt, sa hun tirsdag.

– Det vi har sett er noe som ikke har noen plass i et demokrati.

Torsdag tok rundt 900 høyreorienterte fra gruppa «Pro Chemnitz» igjen til gatene samtidig som delstatsleder Michael Kretschmer hadde invitert til folkemøte. Protestene forholdt seg rolig denne dagen.

I dag er det varslet nye demonstrasjoner. Politiet i Sachsen har bedt om hjelp fra nasjonalt politi for å håndtere protestene.

Hva er det med Sachsen?

Byen Chemnitz ligger i delstaten Sachsen øst i Tyskland, i det som var DDR da landet var delt i to. Det er ikke første gang delstaten er åsted for høyreradikale protester. Det var her bevegelsen Pegida ble startet med protestmarsjer mot innvandring og islam høsten 2014.

Det innvandringsfiendtlige, høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD), står også svært sterkt her og i valget til ny Bundestag i fjor ble AfD størst i Sachsen med 27 prosent av stemmene.

Lokalpartiet til AfD har tatt til orde for en sørgemarsj for den drepte 35-åringen og «alle som er døde av tvangsmessig multikulturalisme i Tyskland», ifølge partiet.

Protestene og urolighetene har reist debatten i Tyskland om hva det er med Sachsen. Er det en for stor toleranse overfor høyreekstreme holdninger? spør avisen Frankfurter Zeitung. Mens Der Spiegel spør om det kan ha oppstått et vakuum i den politiske opplæringen i skolene i Sachsen. Det er delstatene som bestemmer hva barna skal lære på skolen i Tyskland og i Sachsen har barna færre timer i samfunnskunnskap, enn i andre delstater, ifølge en undersøkelse fra forskere ved Bielefeld universitet tidligere i år. Så lærer elevene i Sachsen nok om demokrati, menneskeverd, toleranse og likhet?

– Vi kan bare oppfordre elevene til å tenke seg om, ikke overbevise dem, sier Michael Jung fra det lokale lærerforbundet til avisen, og forteller at enkelte elever tydelig har med seg brunt tankegods hjemmefra.

Tysklærer Axel Stumpf sier at også enkelte lærere har slike holdninger.

– Noen kollegaer sympatiserer selv med høyreorienterte holdninger, sier han til Der Spiegel.

Skylder på politikken

Men også Tysklands migrasjonspolitikk har fått ansvar for opptøyene i Chemnitz.

– Røttene til opptøyene bunner i kansler Angela Merkels uttalelse «vi klarer det», sa politiker Wolfgang Kubicki fra det liberale opposisjonspartiet FDP, og viste til da Merkel åpnet grensene for flyktninger og migranter i 2015. Det førte til at Tyskland tok imot nærmere en million mennesker det året, men Merkel mente at et rikt, stabilt land som Tyskland greier det.

Siden har stemningen snudd drastisk og politikken har gjort Merkel dypt upopulær, likevel har Kubicki fått kritikk for å legge ansvaret på Merkel, i stedet for på dem som arrangerte demonstrasjonene.

På folkemøtet i Chemnitz torsdag var det tydelig at innbyggerne var frustrerte, skriver Der Spiegel. Deltakerne var opprørt over det de mener er en feilslått flyktningpolitikk, men også det at det ikke er rom for å kritisere politikken uten å bli kalt høyreekstrem.

– Folket har mista tålmodigheten med politikken, sa en mann fra Chemnitz til avisen.