Verden

I følge Rowley er høyreekstrem terror en økende trussel som storsamfunnet må ta på stort alvor. Nylig talte den snart avtroppende assisterende politidirektøren at høyreekstreme grupper som for eksempel National Action, er langt bedre organiserte i dag enn tidligere.

– Nå og da har vi mottatt trusler fra høyreekstreme men det har som regel vært enkeltpersoner og ikke velorganiserte grupper som de vi ser på frammarsj i dag, sier Rowley til avisen The Guardian.

Flere hendelser på britisk jord

Rowley har jobbet med antiterrorvirksomhet siden 2014, og har opplevd effekten av fem terrorangrep bare i fjor, inkludert Westminster Bridge, London bridge, Borough Market, Finsbury Park moskeen, Parsons Green undergrunnstasjon og Manchester arena-skytingen. Han maler et grimt bilde av utfordringene britisk politi og etterretning står overfor når det gjelder folks holdninger og arbeidet med bekjempelse av terror. Etteretningstjenesten som tidligere holdt mest oppsyn med jihadistvirksomhet og voldelig irsk ekstremisme har lagt fram sin første vurdering av hvilken trussel det høyreekstreme miljøet er for det britiske samfunnet og i følge Rowley handler en tredejedel av bekymringsmeldingene om trusler fra høyreekstreme.

Likhetstrekk

Ironisk nok er det mange likhetstrekk mellom muslimske og høyreekstreme grupper, som for eksempel ISIS og Anjem Choudary og national Action og tidligere England Defence League-leder Tommy Robinson.

– Begge grupper søker å spre frykt, skape spenninger og splid. Gjennom avansert propaganda søker de å utnytte sårbare mennesker, spre hat og fordommer og en generell mistenksomhet til samfunnet. På den måten undergraver de demokratiske verdier og skaper egne paralellsamfunn der toleranse og mangfold ikke eksisterer, sier Mark Rowley til The Guardian.

Også i Norge

Professor og forsker på ekstremisme ved politihøgskolen i Oslo, Tore Bjørgo, sa allerede for flere år siden at han frykter høyreekstrem terror på norsk jord, og at nordmenn som er negative til innvandringen er en større trussel enn hjemvendte jihadister. Bjørgo, som leder Senter for forskning på høyreekstremisme ved Universitetet i Oslo uttalte senest til Vårt Land i fjor:

– I Europa har vi to store terror- og voldsutfordringer – en er jihadistisk, den andre høyreekstrem. I mange europeiske land blir langt flere drept av høyreekstreme enn jihadister. Det gjelder også USA etter ellevte september. Forskning på dette har havnet i skyggen av forskning på jihadisme.

Arbeidet som gjøres ved senteret som ble opprettet etter 22.juli-terroren vil kunne få stor betydning for kartleggingen av hatkriminalitet i Europa.

– Når den offentlige debatten handler om islamistisk vold, har det en viss betydning at vi dokumenterer at i svært mange land er flere drept av militante høyreekstreme enn av islamister, uttalte Bjørgo til Universitas i 2016.