Hotell saksøker ofre etter Las Vegas-massakren

Søksmålet handler ikke om penger, det er et motsøksmål for å få rundt tusen personer som har saksøkt MGM til å frafalle anklagene.

Totalt hevder hotellgruppen at rundt 2.500, de fleste overlevende eller slektninger av ofrene, har saksøkt eller truet med å saksøke MGM Resorts for uaktsomhet i forbindelse med massakren i fjor.

64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada hadde leid et rom i 32. etasje i hotellet som ligger rett over gata ved konsertarenaen. Her knuste han et vindu og skjøt flere hundre skudd ned mot folkemassen.

Hadde 20 våpen

I tillegg til de 58 menneskene som ble drept, ble 851 personer såret i angrepet. 422 ble skadd som følge av skudd. Angrepet er den verste masseskytingen i USA i moderne historie.

Det ble funnet over 20 skytevåpen på hotellrommet. Da politiet stormet inn, tok Paddock sitt eget liv.

Hotellgruppen leverte fredag inn søksmålet i Nevada og i den føderale domstolen i Los Angeles.

I teksten henvises det til en paragraf opprettet etter 11. september 2001 kalt "the saftety act" - sikkerhetsloven. Med henvisning til denne hevder at MGM at de leide inn sikkerhetsselskapet CSC før konserten og at selskapet var godkjent av innenriksdepartementet. Videre sier de at både hotellet og festivalarrangøren stolte på selskapet. Derfor mener MGM at ansvaret for sikkerheten var overdratt til CSC og at hotellgruppen ikke kan holdes ansvarlig for massakren.

Lavmål

Støttegruppen for ofrene, Route 91 som er oppkalt etter festivalen, sier at MGM gjør at ofrene blir ofre på nytt. De påpeker at mange lider av posttraumatisk stress etter massakren.

Advokat Robert Eglet som representerer et av ofrene, sier at i de 30 årene han har praktisert, er motsøksmålet den mest forkastelige oppførselen han noensinne har sett framvist fra en anklaget part.

Han hevder også at sikkerhetsselskapet CSC ikke jobbet på kvelden konserten ble holdt, ei heller dagene før.

(NTB)