Onsdag ettermiddag tok gudstjenesten som har vart dag og natt i over tre måneder endelig slutt, skriver The New York Times. Det skjedde etter at nederlandske myndigheter kom med forsikringer om at den armenske familien Tamrazyan, som hadde søkt asyl i en kirke i Haag, ikke lenger sto i fare for å bli sendt ut av landet.

Ifølge loven kan ikke politiet i Nederland gå inn å stanse en gudstjeneste som pågår. Nærmere 1.000 prester og pastorer har stått på prekestolen under den 96 dagers lange gudstjenesten.

Prester fra hele Europa har kommet til Haag for å holde gudstjenesten gående. Foto: AFP-NTB scanpix

Saken har fått mye oppmerksomhet i Nederland, og mer enn 250.000 mennesker har signert et opprop der det stilles krav om at loven må endres for å unngå at flyktningfamilier kastes ut.

– Dette er bare begynnelsen

Lenge så det ikke ut til at kirken ville lykkes. En minister uttalte at familiens skjebne var «håpløs».

Men på tirsdag ble de fire regjeringspartiene i Nederland enige om at opptil 700 familier skal få prøve sakene sine på nytt.

Kirken i Haag fikk senere forsikringer om at familien Tamrazyan skal få en ny vurdering.

Pastor Derk Stegeman, som har vært med å organisere gudstjenesten, uttalte til The New York Times:

– Dette er bare begynnelsen.

Ifølge Stegeman ønsker kirken å gjøre mer av det samme i tida framover for å forsvare sårbare mennesker.

Han håper maratongudstjenesten kan føre til holdningsendringer overfor flyktninger.

Familien

Den armenske familien Tamrazyan kom til Nederland i 2010. De fortalte at de hadde flyktet fra politisk forfølgelse i Armenia.

I flere år forsøkte myndighetene å utvise familien. Utsendelsesprosessen ble stoppet to ganger av en ankedomstol, som slo fast at familien ikke kunne deporteres. Men myndighetene vant fram med sin sak.

I fjor høst ble familien dømt til tvangsutsendelse for tredje gang. Det var da familien søkte asyl i den lille Betelkirken i Haag.

Hayarpi Tamrazyan (21) var lettet og glad da gudstjenesten endelig var over, men hun er fortsatt ikke trygg på at familien får bli. Foto: AFP-NTB scanpix.

Familien uttrykker lettelse for at de nå endelig kan gå ut av kirken, men framtida er fortsatt uviss.

Det eneste de vet er at de skal få prøve saken sin på nytt.