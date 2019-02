– Hold av datoen. Det kommer en tale fra favorittpresidenten deres – meg!

USA-president Trump tvitret søndag om at han planlegger et storslått arrrangement på USAs nasjonaldag i år.

– Hold av datoen. Vi kommer til å ha en av de største samlingene i historien i Washington D.C. den 4. juli. Den vil bli kalt «A Salute To America», skriver han.

– Det kommer til å bli storslått fyrverkeri, underholdning og en tale fra deres egen favorittpresident – meg, legger Trump til.

Presidenten kom like etter med en nyhet om det nært forestående møtet med Nord-Koreas president, Kim Jong-un.

– I morgen reiser jeg til Vietnam for å møte Kim Jong-un. Vi forventer begge at framgangen fra forrige møte fortsetter. Atomnedrusting?

Lørdag skrev NTB at Nord-Koreas leder var på vei med tog til Vietnam. Detaljene rundt reisen er ikke offentliggjort, men flere kilder opplyste til AFP at Kim dro med tog fra Pyongyang og gjennom Kina til Dong Dang like over grensen til Vietnam. Derfra skulle lederen reise med bil de resterende 170 kilometerne til Hanoi, ifølge byråets kilder.

I Hanoi skal Kim møte Trump onsdag og torsdag.

Så langt er det ikke kunngjort noen offisiell mottakelse for Trump, men han var på statsbesøk til landet i 2017.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019