Hizbollah-leder advarer Israel etter en rekke dronehendelser

Uttalelsen kommer etter at to israelske droner søndag styrtet ned over den libanesiske hovedstaden Beirut.

Én av dronene falt ned på taket til Hizbollahs mediesenter, og den andre eksploderte i luften og falt ned på et ubebygd områder like ved i en av byens forsteder rett før soloppgang, ifølge hæren.

En talsmann for Hizbollah sier at dronene ikke ble skutt ned av de, selv om de falt ned i et kjerneområde for bevegelsen.

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah sier at dronene var på «et selvmordsoppdrag». Flere libanesiske ledere fordømmer den hyppige droneflygingen over landet.

President Michel Aoun mener droneflygingen er et direkte brudd på våpenhvileavtalen mellom Libanon og Israel som ble inngått i 2006.

Fem drept i Syria

Fem personer ble lørdag drept i luftangrep i Damaskus i Syria. Israel hevder å ha angrepet iranske styrker i Syria, mens Iran benekter at iranske mål ble truffet.

Det israelske forsvaret uttalte lørdag at de angrep iranske styrker i Syria for å hindre droner som skal ha hatt som mål å angripe Israel. Én iraner, to medlemmer av Hizbollah og to andre ble drept i luftangrepene, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Dronene er designet for å eksplodere når de treffer målet, ifølge en talsmann for den israelske hæren.

Beirut ligger om lag 130 kilometer nordvest for Damaskus. Det er ikke kjent om det er noen sammenheng mellom droneangrepet i Syria og dronehendelsene i Libanon.

Hyppige israelske angrep i Syria

Israel har gjennomført hundrevis av angrep i Syria siden krigen i landet startet i 2011. Styrkene både til president Bashar al-Assad, Hizbollah og Iran har vært mål for angrepene.

Israel har gjort det klart at de vil forhindre at erkefienden Iran og dets libanesiske allierte Hizbollah får militært fotfeste i Syria, der Iran støtter president Bashar al-Assad.

– Vi aksepterer ikke aggresjon mot Israel fra noen av landene i regionen. Ethvert land som tillater at deres området blir brukt i aggresjon mot Israel, vil bli møtt med konsekvenser, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu i en uttalelse søndag.

Hizbollah anses av USA for å være en terrororganisasjon og er den eneste fraksjonen som ikke har rustet ned etter borgerkrigen i Libanon mellom 1975 og 1990. Hizbollah er også en politisk gruppe i landet, med 13 seter i nasjonalforsamlingen og tre ministerposter i regjeringen.