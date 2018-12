Historisk tiggerforbud-kjennelse i Sverige

Vellinge kommune har begrunnet ønsket om å innføre forbud med at tiggere forårsaker forstyrrelser som «gjentatt urinering og forsøpling av offentlige områder».

Alle lavere instanser har slått fast at kommunen ikke har greid å bevise at tiggingen forstyrrer offentlig orden, men Sveriges høyeste forvaltningsdomstol slår mandag fast at dette ikke trengs.

Etter deres vurdering finnes det rett og slett ikke grunnlag i ordensloven for å kreve at Vellinge må bevise at tiggingen forstyrrer offentlig orden, og et tiggerforbud kan derfor ikke underkjennes med det grunnlaget.

Carina Wutzler, leder i kommunestyret i Vellinge, er svært positiv til kjennelsen.

– Dette er veldig viktig for kommune-Sverige. Man tydeliggjør at det er mulig å innføre lokale tiggerforbud. Dette handler om kommunalt selvstyre, sier hun.

Flere andre svenske kommuner har også forsøkt å innføre ulike varianter av tiggerforbud. De har ventet i spenning på mandagens kjennelse.

– Vi får se hvor vårt forslag tar veien, vi har valgt en litt mer kronglete variant der man må søke om tillatelse (til å tigge, journ.anm.). Men jeg tror mange kommuner kommer til å se på de mulighetene som finnes nå, sier Jimmy Jansson, kommunestyreleder i Eskilstuna.

