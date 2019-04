Hun hevdet hun samlet inn penger til en hjemløs mann. Nå er hun dømt for bedrageri

Katelyn McClure (29) sa seg skyldig i tyveri ved bedrageri i New Jersey mandag, melder CNN.

Nå risikerer hun hele fire års fengsel.

Hennes daværende kjæreste, Mark D'Amico, og McClure fortalte sin historie om den hjemløse mannen som brukte sine siste 20 dollar på bensin til McClure, til aviser og nettsteder, samt i sosiale medier i 2017. Saken fikk enorm oppmerksomhet, melder CNN.

Hjemløs

Paret hevdet den hjemløse mannen Johnny Bobbitt jr. kjøpte bensin til McClure da hun sto i veikanten i Philadelphia i fjor.

McClure har sagt at de, i et forsøk på å hjelpe Bobbitt, bestemte seg for å samle inn penger til ham. Ifølge GoFundMe ble det samlet inn over 400.000 dollar.

Paret og Johnny Bobbitt jr. har derimot kokt ihop historien for å svindle til seg pengene.

Historien om en hjemløs amerikaner som brukte sine siste 20 dollar på å kjøpe bensin til en kvinne med tom tank, er altså en stor løgn, har retten slått fast.



Johnny Bobbitt jr., Katelyn McClure, og Mark D'Amico. Foto: NTB Scanpix

Ikke tom for bensin

McClure var ikke tom for bensin, og Bobbitt verken oppdaget henne i nød eller ga henne sine siste 20 dollar, hevder Aktor Scott Coffina. Han viser til at McClure, like etter å ha etablert donasjonssiden, sendte en melding til en venn der hun skrev at historien var «fullstendig diktet opp», melder NTB.

Aktor Coffina har tidligere uttalt at pengene som skulle doneres til hjemløse Johnny Bobbitt jr., skal tilbakebetales til dem som donerte penger via en side som ekteparet satte opp på GoFundMe, skriver NTB.

– Hele kampanjen var basert på en løgn. Det var oppspinn og ulovlig, og det får konsekvenser, sa han.

Innsamling

Politiet innledet etterforskning etter at Bobbitt hevdet han ikke hadde fått pengene de hadde samlet inn til ham. Senere gikk han til søksmål mot paret.

Det er uklart hva som har skjedd med pengene.Bobbitt jr. erklærte seg skydlig og er dømt til fem års prøvetid. Bobbitt og McClure har begge sagt seg villige til å vitne mot McClures ekskjæreste Mark D'Amico, som enda ike har nøtt opp i retten, skriver CNN.

