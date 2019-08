Den tyske politikeren Bernd Riexinger fra det venstreorientere partiet Die Linke, mener det må bli slutt på første klasse på regionale tog i Tyskland. Forslaget har skapt kaos i landet, skriver avisen The Guradian.

Folk står i korridorene

Riexinger mener det er helt meningsløst å operere med to klasser på regionale tog, fordi fokuset heller burde ligge på hvordan man kan redusere klimautslipp og gjøre togene mer tilgjengelige for folk flest.

– Folk er nødt til å stå i koridorene, samtidig som det er massevsis av ledige seter på første klasse, sier han til nyhetsbyrået RND, og legger til:

– Hvorfor skal vi tillate oss luksusen det er å drasse med oss nærmest tomme første klasse-vogner på overfylte ekspresstog?, spør han.

Politikeren mener alle vogner burde være åpne for alle, og påpeker at hvis de legger ned første klasse, får togene mer plass, nesten uten å betale for det. Han mener det ikke burde være noe problem å fjerne de litt mer eksklusive og komfortable setene, ettersom folk helt fint reiser med buss uten dette tilbudet.

Nonsens!

Lederen for den tyske passasjerforeningen Karl-Peter Naumann, kaller forslaget for uansendig nonsens. Han mener politikeren ikke vet hva han snakker om.

– Det er en stor etterspørsel etter første klasse både i daglig trasport og på lengre reiser. Hvis jeg vil lage mer plass på togene, trenger jeg simpeltent lengre tog, sier han til nyhetsbyrået DPA.

Transportorganisasjonen for Berlin-Brandenburg regionen, sier at undersøkelsene deres har vist at pasasjerer ikke er interessert i droppe luksusen.

– Hvis togene har færre første klasse-seter enn planlagt, får vi umiddelbart klager fra kundene, sier en talsperson for foreningen.

Sosialistsik leveling

Den tyske regjeringens togombudsmann Enak Ferlemann, har også kastet seg inn i debatten, og avfeier Riexingers forslag som overdreven sosialistisk utjevning (leveling).

– Hvis noen ønsker å betale mer for større seter og mer plass, så burde de få lov til å nyte det, sier Ferlemann.

Torsten Herbst er transportpolitisktalsmann for de liberale i Freie Demokratische Partei , og uttalte til RND at forslaget blir å «forebedre en form for transport ved å gjøre den verre», og mener forslaget tilhører «den intellektuelle verden for de som støtter klassekamp».

Oppstod som en følge av flyskammen

Forlaget til Riexinger kommer i etterkant av at Luise Neubauer fra miljøbevegelsen FredagerForFremtiden (FFF) forrige måned forslo at det burde bli forbudt å fly innenlands i Tyskland. Hun mener innenlandsflyving er unødvendig og syns folk burde oppforderes til å reise med tog istedet.

I kjølvannet av den tyske flyskamdebatten, har flere kritisert det tyske togsystemet for å utvikle seg for langsomt. Flere mener det dårlige togsystemet ikke gir folk noe annet valg enn å fly.

